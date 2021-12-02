Клиенты крупного страховщика жалуются на сложности с возвратом денег за кредитную страховку

Один из клиентов Альфа-банка в своей жалобе на banki.ru отмечает, что 6 ноября он подал заявление в офис «Альфастрахование-жизнь» на расторжение договора страхования жизни, который ему оформили при выдаче кредита наличными. Заявление клиент подал до истечения 14 дней, «примерно на 5-й день после оформления договора страхования», говорится в его жалобе. Но через 10 дней деньги до клиента не дошли, а в страховщике ему сказали, что «в течение недели наблюдается сбой, выплаты приостановлены во избежание ошибочных начислений». Спустя неделю после публикации жалобы на «Банки.ру» заемщику ответил официальный аккаунт «Альфастрахование-жизни»: «Выплата временно задерживается по техническим причинам. Решение проблемы находится на контроле у руководства». 29 ноября автор жалобы отметил, что проблему ему решить удалось после обращения напрямую в Альфа-банк. Оказалось, что сам банк не передал информацию о страховом полисе в «Альфастрахование-жизнь». Деньги заемщику внутренним переводом выплатил сам Альфа-банк.