Клиенты крупного страховщика жалуются на сложности с возвратом денег за кредитную страховку

Клиенты крупного страховщика жалуются на сложности с возвратом денег за кредитную страховкуПредоставившая полисы «Альфастрахование-жизнь» ссылается на технический сбой
Из-за технических проблем у «Альфастрахование-жизни» заемщики, которые решили отказаться от навязанной при выдаче потребительского кредита страховки, не могут получить обратно свои средства. С конца октября на сайте banki.ru появилось более десятка жалоб на «Альфастрахование-жизнь» от клиентов банков, среди которых Альфа-банк, ОТП-банк, «Хоум кредит», которым не вернули вовремя средства после расторжения договора о страховании жизни. Практически в каждой из жалоб клиенты пишут, что при обращении в компанию там ссылаются на технический сбой.
При выдаче потребкредита банк (он выступает агентом) обычно оформляет полис страхования жизни, защищающий на случай болезни, утраты трудоспособности или смерти. Заемщик может отказаться от навязанной услуги и вернуть деньги в течение периода охлаждения – он длится 14 дней. Страховщик должен перечислить деньги в период 10 дней с момента подтверждения заявления на возврат средств.
Один из клиентов Альфа-банка в своей жалобе на banki.ru отмечает, что 6 ноября он подал заявление в офис «Альфастрахование-жизнь» на расторжение договора страхования жизни, который ему оформили при выдаче кредита наличными. Заявление клиент подал до истечения 14 дней, «примерно на 5-й день после оформления договора страхования», говорится в его жалобе. Но через 10 дней деньги до клиента не дошли, а в страховщике ему сказали, что «в течение недели наблюдается сбой, выплаты приостановлены во избежание ошибочных начислений». Спустя неделю после публикации жалобы на «Банки.ру» заемщику ответил официальный аккаунт «Альфастрахование-жизни»: «Выплата временно задерживается по техническим причинам. Решение проблемы находится на контроле у руководства». 29 ноября автор жалобы отметил, что проблему ему решить удалось после обращения напрямую в Альфа-банк. Оказалось, что сам банк не передал информацию о страховом полисе в «Альфастрахование-жизнь». Деньги заемщику внутренним переводом выплатил сам Альфа-банк.
Другому заемщику на горячей линии страховщика ответили, что бухгалтерия не может совершить перевод. 10 октября клиент ОТП-банка оформил кредит и, «как выяснилось», страховку. 18 октября документы на расторжение договора уже были в «Альфастрахование-жизни». «И вот уже прошло больше месяца, как компания не перечисляет деньги, говоря о технических ошибках», – говорится в его отзыве от 23 ноября.
«Иногда современные технологии могут давать сбои», – прокомментировал «Ведомостям» ситуацию представитель «Альфастрахование-жизни». По обращениям клиентов страховщиком проведены дополнительные проверки и ликвидированы технические неполадки по одному из партнеров, отметил он, заверив, что сейчас обработка всех обращений по отказу от договора страхования происходит в стандартном режиме. «Выплаты по заявлениям клиентов, по которым произошли сбои, будут произведены в ближайшее время», – отметил представитель страховщика жизни.
В ОТП-банке также подтвердили технический сбой на стороне партнера – об этом его проинформировала сама страховая компания. Для выявления причин и ликвидации неполадок потребовалось время, сообщил «Ведомостям» представитель ОТП-банка.
В последнее время в ОНФ «За права заемщиков» отмечают рост количества жалоб на проблемы с возвратом навязанных при оформлении кредитов страховок, сообщил «Ведомостям» эксперт проекта Народного фронта Михаил Алексеев. 1 декабря в организацию поступило коллективное обращение от группы заемщиков, описывающих сложности с возвратом средств в соответствии с порядком периода охлаждения.
Но в ОНФ не видят в этом системной проблемы, говорит Моисеев: «В некотором смысле, все эти «технические сложности» на стороне страховщика можно даже считать относительным благом для заемщика». Если потребитель отказался от страховки в период охлаждения и не получает возврата средств за нее, то он может обратиться в суд и взыскать со страховщика не только стоимость страховки, но еще дополнительно штрафы-неустойки и компенсацию за услуги юриста, говорит Моисеев.
Тем не менее, ОНФ видит другую проблему: обходя меры по борьбе с недобросовестными практиками, участники рынка, формально не отнимая у потребителя возможность вернуть страховку, делают ее бессмысленной и невыгодной, рассказывает правозащитник. «В договорах на потребительские кредиты появляются пункты о значительном повышении процентной ставки в случае отказа от страховки. То есть что со страховкой, что без нее придется переплатить в любом случае», – описывает суть проблемы Моисеев.
«Ведомости» направили запрос в Альфа-банк и «Хоум кредит».