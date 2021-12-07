Газета
Финансы

ВТБ и Wildberries запускают сервис бесконтактной оплаты VTB Pay

Пока сервис будет доступен для клиентов банка
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

ВТБ и крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries запустят сервис бесконтактной оплаты VTB Pay, рассказал «Ведомостям» представитель ВТБ. О запуске сервиса в ходе пленарной сессии форума «Финополис» рассказала основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Сервисы бесконтактной оплаты (типа Apple Pay или Google Pay) позволяют оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, где есть POS-терминалы, принимающие бесконтактную оплату). 

На первом этапе VTB Pay будет доступен только в рамках онлайн-ресурсов партнеров ВТБ действующим клиентам банка, говорит представитель банка. Чтобы пользоваться сервисом, пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries. 

Wilberries сейчас предлагает возможность оплачивать покупки несколькими вариантами: по карте, через Систему быстрых платежей (по qr-коду), Apple Pay и Sber Pay. Возможность привязать карту для оплаты через VTB Pay также появилась, убедился корреспондент «Ведомостей».

В течение следующего года его функционал будет расширен новыми сервисами, в том числе возможностью открыть счет клиентам других банков. Представитель банка не уточнил, планируется ли сделать возможность оплаты офлайн со смартфона. Сервис будет работать на операционных системах iOS и Android.

Как ожидают в компаниях, в ближайший год VTB Pay воспользуются до 4 млн человек.

Запуск VTB Pay совместно с Wildberries станет новым этапом в развитии российского ритейла, передал представитель ВТБ слова председателя правления банка Андрея Костина.

По итогам января — сентября 2021 г. оборот Wildberries составил 538,9 млрд руб. И вырос на 89% год к году. За 9 месяцев покупатели оформили на Wildberries 485,8 млн заказов – это на 136% больше, чем год назад, среднее число заказов в сутки выросло до 2,3 млн. 

За 9 месяцев на онлайн-площадке начали свою работу свыше 260 000 предпринимателей. Всего на Wildberries сейчас зарегистрировано 340 000 предпринимателей.

Крупнейший банк – Сбербанк – запустил свой собственный сервис бесконтактной оплаты Sber Pay в ноябре прошлого года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных