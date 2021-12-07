ВТБ и Wildberries запускают сервис бесконтактной оплаты VTB Pay

ВТБ и Wildberries запускают сервис бесконтактной оплаты VTB PayПока сервис будет доступен для клиентов банка
Сервисы бесконтактной оплаты (типа Apple Pay или Google Pay) позволяют оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, где есть POS-терминалы, принимающие бесконтактную оплату).
На первом этапе VTB Pay будет доступен только в рамках онлайн-ресурсов партнеров ВТБ действующим клиентам банка, говорит представитель банка. Чтобы пользоваться сервисом, пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries.
Wilberries сейчас предлагает возможность оплачивать покупки несколькими вариантами: по карте, через Систему быстрых платежей (по qr-коду), Apple Pay и Sber Pay. Возможность привязать карту для оплаты через VTB Pay также появилась, убедился корреспондент «Ведомостей».
В течение следующего года его функционал будет расширен новыми сервисами, в том числе возможностью открыть счет клиентам других банков. Представитель банка не уточнил, планируется ли сделать возможность оплаты офлайн со смартфона. Сервис будет работать на операционных системах iOS и Android.
Как ожидают в компаниях, в ближайший год VTB Pay воспользуются до 4 млн человек.
Запуск VTB Pay совместно с Wildberries станет новым этапом в развитии российского ритейла, передал представитель ВТБ слова председателя правления банка Андрея Костина.
По итогам января — сентября 2021 г. оборот Wildberries составил 538,9 млрд руб. И вырос на 89% год к году. За 9 месяцев покупатели оформили на Wildberries 485,8 млн заказов – это на 136% больше, чем год назад, среднее число заказов в сутки выросло до 2,3 млн.
За 9 месяцев на онлайн-площадке начали свою работу свыше 260 000 предпринимателей. Всего на Wildberries сейчас зарегистрировано 340 000 предпринимателей.
Крупнейший банк – Сбербанк – запустил свой собственный сервис бесконтактной оплаты Sber Pay в ноябре прошлого года.