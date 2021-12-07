ВТБ и Wildberries запускают сервис бесконтактной оплаты VTB Pay

По итогам января — сентября 2021 г. оборот Wildberries составил 538,9 млрд руб. И вырос на 89% год к году. За 9 месяцев покупатели оформили на Wildberries 485,8 млн заказов – это на 136% больше, чем год назад, среднее число заказов в сутки выросло до 2,3 млн.