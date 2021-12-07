Рынок не верит в реальность запрета на конвертацию рублей в доллары и евро

Реакция властей

«Мы не знаем, утка ли это или целенаправленный слив, поэтому я не стал бы на это реагировать, много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ПРАЙМ). По его словам, он не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, а решение провести переговоры президентов России и США говорит о том, что лидеры не намерены заводить отношения в тупик.

На статью Bloomberg отреагировали уже в Госдуме и Совете Федерации. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не увидел предмета для комментариев, так как Россия на Украину не нападет: «Если они хотят придумать нападение – это другое. А так – говорить не о чем», – сказал он РБК. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что тема «раздувается через СМИ с целью повлиять на работу наших финансовых институтов».