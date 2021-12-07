Рынок не верит в реальность запрета на конвертацию рублей в доллары и евро

Рынок не верит в реальность запрета на конвертацию рублей в доллары и евроДаже если это произойдет, способы обойти запрет есть – например, конвертировать валюту через другие страны
Реализация сценария санкций, при котором западные страны запретят России конвертировать рубли или отключат от SWIFT, – это как «выстрел себе в ногу», говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики и экономисты.
За сутки до разговора между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом CNN написало, что США готовят новые санкции, если Россия решит «атаковать» Украину. Штаты, по словам источников CNN, готовят довольно жесткие меры – новые санкции против госдолга и отключение России от сервиса межбанковских платежей SWIFT. Отключение России от SWIFT источник CNN называл «ядерной» мерой. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что в администрации Байдена считают отключение от системы межбанковских платежей слишком сильным ударом для рядовых россиян. Поэтому среди возможных альтернатив – ограничение конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов в рамках санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (он занимается поставками вакцины против коронавируса Спутник V за рубеж. – «Ведомости»).
Инвесторы на новости о «жестких» санкциях не реагировали: в течение дня рубль укреплялся к доллару до 74,4 руб. с 74,3 на закрытии 6 декабря, евро дешевел до 83,6 с 83,8 руб. Индекс Московской биржи рос на 0,80%, РТС – на 0,15%. Среди голубых фишек на 1,5-2% росли бумаги «Новатэка», «Магнита»и «Яндекса». Теряли в цене расписки TCS Group (3,2%), Polymetal (1,72%) и Сбербанка (1,4%).
Сколько у России денег в иностранной валюте
По оценке Fitch на 1 ноября, у российских банков в виде наличных денег было около $10 млрд, и еще $25 млрд – на счетах в иностранных банках. Граждане хранят в банках 20,4%, или 6,7 трлн руб. ($95,2 млрд) сбережений в иностранной валюте, следует из данных ЦБ на 1 ноября. С начала года их размер с поправкой на курс доллара практически не изменился.
В январе-октябре 2021 г. профицит текущего счета платежного баланса составил $94,4 млрд – за этот период Россия экспортировала на $142,1 млрд больше, чем импортировала. Внешний долг России на 1 октября, по оценке ЦБ, составлял $489,2 млрд (долг США – $28 трлн), он вырос с начала года на $21,9 млрд, или на 4,7%.
В июне Минфин решил полностью отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и через месяц завершил исключение американской валюты. Доля фунта стерлингов снизилась с 10% до 5%, а доли евро и китайского юаня, напротив, увеличились с 35% до 39,7% и с 15% до 30,4% соответственно. Доля японской иены сохранена на уровне 5%. Кроме того, в состав ликвидных активов ФНБ добавлено золото с долей в 20,2%. Юань и евро являются валютами стран, выступающих «ведущими внешнеэкономическими партнерами России», говорили в июле в Минфине.
Но ФНБ – лишь пятая часть золотовалютных резервов России (ЗВР), из структуры которых доллар убирать не планируется. Размер ФНБ на 1 декабря равен $185,2 млрд, а золотовалютных резервов – $620 млрд (на 26 ноября). По последним данным ЦБ на март 2021 г. (до исключения доллара из ФНБ), $120,13 млрд в ЗВР хранились в долларах, $165,5 млрд в евро, а $38,5 млрд – в фунтах стерлингов.
Санкциям быть?
Председатель правления Сбербанка Герман Греф на новость Bloomberg о запрете конвертации рубля отреагировал эмоционально: «Это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить, и вообще это такие придумки».
Сценарий запрета конвертации банками рублей в иностранные валюты выглядит очень агрессивным, считает аналитик Fitch Антон Лопатин: «Это повлияет на расчеты банков с иностранными контрагентами, но у банков, возможно, останется опция на конверсию, например, с азиатскими странами».
В «Тинькофф инвестициях» вероятность отключения России от SWIFT или ввод запрета на конвертацию валюты считают достаточно низкой, говорит руководитель отдела инвестиционных продуктов брокера Евгений Дорофеев: обе меры существенно затронут население и осложнят работу финансового сектора. Упоминание таких санкций Дорофеев считает «картой в рукаве США» в предстоящих переговорах двух президентов. Тесное вплетение России в экономические отношения с Евросоюзом и азиатскими странами сильно осложнит имплементацию подобных санкций, если вообще не сделает это невозможным, отмечает эксперт.
В отношении государственного долга России, по сути, остается только одно ограничение, которое США еще не ввели, – запрет на покупку ОФЗ на вторичном рынке для американских инвесторов.
Россия живет под санкциями с 2014 г. и уже выработала иммунитет к новостям такого плана, говорит начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. По его словам, США неоднократно просчитывали экономические последствия запрета инвестиций в российский госдолг, но приняли только запрет на участие в первичном размещении. На рынках понимают, что вряд ли реально фактически изолировать Россию по принципу Ирана и Северной Кореи, отключив от SWIFT и запретив расчеты в валюте, рассуждает эксперт. На Западе, рассматривая подобную меру, не могут не задаваться вопросом, что в случае ее реализации произойдет с ценами на газ и нефть, говорит Кучин. Поэтому, резюмирует он, информационный негатив со стороны США выглядит как способ выиграть себе более сильную позицию в переговорах двух президентов.
Всеобщий запрет конвертации рублей в доллары, евро и фунты выглядит мало реализуемым, согласен главный экономист «ПФ капитала» Евгений Надоршин. Для обеспечения внутреннего спроса на валюту одних только золотовалютных резервов ЦБ хватит на много лет, если не на десятилетия, считает он. У России положительное сальдо по торговым и текущим операциям – страна естественным образом получает валюту.
Если не все страны мира введут санкции, то всегда будут банки тех стран, которые будут осуществлять конвертацию, продолжил Надоршин, также это смогут делать российские банки, которые не подпадут под санкции. Единственное, что могут сделать страны Запада, – запретить конвертацию на внутренних финансовых площадках (банках, биржах), где национальные регуляторы могут проверить их исполнение, считает экономист: во всех остальных случаях им никто не обязан раскрывать эту информацию.
Россия продает большое количество товаров за рубеж, расчеты по которым идут в валюте, рассказал «Ведомостям» доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб: «А если установить запреты на все операции с валютами, то это будет выстрел себе в ногу». Об отключении от SWIFT говорят уже много лет, но у ЦБ есть рабочий аналог – система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которую создавали как раз на такой случай в 2014 г. В 2020 г. количество переданных через СПФС сообщений удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT. Конечно, если вдруг санкции введут, это усложнит международные финансовые отношения, но «не смертельно и не критично для страны», считает Твердохлеб.
На территории России все расчеты по операциям с картами международных платежных систем осуществляются через расчетно-клиринговый центр Национальной системы платежных карт (ею владеет ЦБ), напоминает представитель банка «Зенит». Таким образом, отключение SWIFT не повлияет на взаиморасчеты по картам между российскими банками, закончил он.
Реакция властей
«Мы не знаем, утка ли это или целенаправленный слив, поэтому я не стал бы на это реагировать, много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ПРАЙМ). По его словам, он не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, а решение провести переговоры президентов России и США говорит о том, что лидеры не намерены заводить отношения в тупик.
На статью Bloomberg отреагировали уже в Госдуме и Совете Федерации. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не увидел предмета для комментариев, так как Россия на Украину не нападет: «Если они хотят придумать нападение – это другое. А так – говорить не о чем», – сказал он РБК. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что тема «раздувается через СМИ с целью повлиять на работу наших финансовых институтов».
Пока не ясно, против кого и как будут вводиться санкции, можно только предполагать, какие будут последствия, говорит доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Скорее всего, речь идет о запрете пользования расчетной финансовой инфраструктурой, относящейся к ЕС, Великобритании и США, – технически, наверное, это возможно. Но расчеты безналичными долларами так или иначе затрагивают расчетную систему США, потому что, как правило, они происходят через американские корреспондентские счета, продолжил он: «Я не верю, что торговое финансирование, которое идет на покупку, скажем, Mercedes, будет каким-либо образом остановлено из-за того, что «запрещена конверсия».
Запрет на конвертацию приведет к росту издержек, которые понесут банки, граждане и экономика, полагает начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» ВШЭ Владимир Бессонов, но пока их нельзя оценить. Он считает, что если Россию отключат от SWIFT, то доверие к ней и мировой финансовой системе, основанной на обращении доллара, евро и фунта, упадет: страны задумаются, не надо ли подстраховаться и создавать аналогичные отечественные системы. В меньшем масштабе это уже происходило в 2014 г., когда Россия ввела контрсанкции, запретив импорт продуктов питания, напоминает эксперт.
«Ведомости» направили запросы в Банк России, SWIFT и крупнейшие банки. Представитель РФПИ отказался от комментариев.