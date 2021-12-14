Российские банки начали тестировать антиотмывочную платформу ЦБ

По расчетам ЦБ, больше 95% корпоративных клиентов банков после оценки риска попадут «в зеленую зону». «Было много обоснованной критики со стороны малого и среднего бизнеса, что процедуры контроля за незаконными операциями, отмыванием иногда могут малый бизнес на грань выживания поставить», – говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК. Для малого и среднего бизнеса проблема была в том, что банк должен изучить его профиль, посмотреть, есть риски или нет, но для банка «столько возиться с маленьким клиентом» – большие издержки. «С крупным клиентом он будет разбираться, а здесь ему проще не взять на обслуживание, поставить в какой-нибудь стоп-лист», — отмечала Набиуллина. По ее словам, платформа направлена на защиту малого бизнеса и одновременно с этим – снижение издержек банков.