Российские банки начали тестировать антиотмывочную платформу ЦБ

Российские банки начали тестировать антиотмывочную платформу ЦББлагодаря ей Центробанк хочет создать эко-среду «зеленых» клиентов
С 14 декабря 40 кредитных организаций начали тестировать платформу Банка России по борьбе с отмыванием денег «Знай своего клиента», рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. Он уточнил, что 12 из 13 системно значимых банков участвуют в пилоте платформе. Скобелкин отметил, что тестирование будет проходить на реальных данных.
Госдума 9 декабря в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о внедрении в России антиотмывочной платформы на базе ЦБ. После того как закон вступит в силу (через 90 дней после опубликования), ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом будет присваивать банковским клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – три уровня риска: «красный», или высокий, (такие клиенты, по идее регулятора, должны попасть на особый контроль или вовсе лишиться права проводить операции), «желтый», или средний, и «зеленый», куда будут попадать низкорисковые клиенты. На горизонте года Банк России планирует дать возможность пользоваться платформой и некредитным организациям, добавил в ходе пресс-конференции директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Илья Ясинский. Не ранее чем в 2023 г. ЦБ начнет прорабатывать вопрос распространения действия платформы на граждан.
Закон при этом обяжет банки ввести внутренний контроль и относить каждого клиента к одной из трех групп риска. При отнесении компании к группе высокого риска банк сможет ей запретить ряд операций, и, наоборот, при отнесении к низкой степени риска ей нельзя будет отказать в переводе средств, открытии счетов.
Низкий уровень риска будет присваиваться платформой тем, кто ведет хозяйственную деятельность без «примеси» сомнительных операций, средний — тем, кто совмещает реальную и теневую части хозяйственной деятельности, способствуя при этом выводу средств крупных клиентов в теневой сектор, и ведет деятельность в секторах экономики с повышенными рисками. Высокий уровень риска будет присваиваться банковским клиентам, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности, регистрируются на подставных физлиц и контролируются третьими лицами, препятствуют установлению бенефициаров сомнительных операций налоговыми органами и силовиками, а также обеспечивают расчеты теневого сектора экономики.
Как напомнил журналистам Скобелкин, подключение к платформе является необязательным, поэтому санкций для тех, кто ее не использует, не будет. Банки и сейчас оценивают клиентов относительно их риска самостоятельно в рамках собственного внутренного контроля. Информация ЦБ – вспомогательная, но серьезная, уточнил Скобелкин. Она направлена на улучшение работы антиотмывочного законодательства (115 ФЗ) в целом.
По закону у ЦБ появится право размещать на сайте информацию об отнесении юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций. Что именно будет раскрываться и каков будет порядок доступа к этой информации, определит нормативный акт ЦБ.
Сейчас компании, работающие с деньгами банков, профучастников рынка ценных бумаг, страховых компаний, НПФ, операторов инвестиционных платформ, должны до приема юрлица на обслуживание провести его идентификацию, а также по возможности идентифицировать бенефициарных владельцев. Обновлять информацию о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах нужно не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней. Исключение составляют НПФ и регистраторы – они обновляют информацию раз в три года
Принятый закон разрешит обновлять данные о «зеленых» клиентах раз в три года.
По расчетам ЦБ, больше 95% корпоративных клиентов банков после оценки риска попадут «в зеленую зону». «Было много обоснованной критики со стороны малого и среднего бизнеса, что процедуры контроля за незаконными операциями, отмыванием иногда могут малый бизнес на грань выживания поставить», – говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК. Для малого и среднего бизнеса проблема была в том, что банк должен изучить его профиль, посмотреть, есть риски или нет, но для банка «столько возиться с маленьким клиентом» – большие издержки. «С крупным клиентом он будет разбираться, а здесь ему проще не взять на обслуживание, поставить в какой-нибудь стоп-лист», — отмечала Набиуллина. По ее словам, платформа направлена на защиту малого бизнеса и одновременно с этим – снижение издержек банков.