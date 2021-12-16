Трансграничные переводы граждан из России в Латвию упали за год в 8 раз

Суммы переведенных как в Россию, так и в Латвию денег стали уменьшаться с начала этого года. Если в IV квартале прошлого года сумма переводов в Россию из Латвии составляла $341 млн, то уже в I квартале 2021 г. она упала в 4,7 раза до $72 млн. Аналогичная ситуация и с переводами в Латвию из России: в IV квартале 2020 г. они достигали $450 млн, а в I квартале этого года сократились до $74 млн.