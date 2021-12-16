Трансграничные переводы граждан из России в Латвию упали за год в 8 раз

Трансграничные переводы граждан из России в Латвию упали за год в 8 разЭксперты связывают это с ужесточением борьбы с отмыванием денежных средств как в Латвии, так и в РФ
Трансграничные переводы граждан между Россией и Латвией с начала года резко сократились как со стороны России, так и со стороны Латвии. Сумма переводов физлиц из России в Латвию за III квартал упала в 8,1 раза до $59 млн, за аналогичный период прошлого года показатель составил $479 млн. То же и с переводами в Россию – сумма снизилась в 4 раза с $360 млн до $90 млн. Это следует из статистики трансграничных переводов физлиц Банка России, которая учитывает переводы резидентов и нерезидентов через банки, включая переводы через платежные системы.
Суммы переведенных как в Россию, так и в Латвию денег стали уменьшаться с начала этого года. Если в IV квартале прошлого года сумма переводов в Россию из Латвии составляла $341 млн, то уже в I квартале 2021 г. она упала в 4,7 раза до $72 млн. Аналогичная ситуация и с переводами в Латвию из России: в IV квартале 2020 г. они достигали $450 млн, а в I квартале этого года сократились до $74 млн.