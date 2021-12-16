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Трансграничные переводы граждан из России в Латвию упали за год в 8 раз

Эксперты связывают это с ужесточением борьбы с отмыванием денежных средств как в Латвии, так и в РФ
Наталья Заруцкая Екатерина Литова
Латвия, которая год назад занимала 4-е место по размеру переводов как в Россию, так и из России, откатилась на 12-е место по переводам в Россию и на 14-е – в Латвию / Василий Шитов / ТАСС

Трансграничные переводы граждан между Россией и Латвией с начала года резко сократились как со стороны России, так и со стороны Латвии. Сумма переводов физлиц из России в Латвию за III квартал упала в 8,1 раза до $59 млн, за аналогичный период прошлого года показатель составил $479 млн. То же и с переводами в Россию – сумма снизилась в 4 раза с $360 млн до $90 млн. Это следует из статистики трансграничных переводов физлиц Банка России, которая учитывает переводы резидентов и нерезидентов через банки, включая переводы через платежные системы.

Суммы переведенных как в Россию, так и в Латвию денег стали уменьшаться с начала этого года. Если в IV квартале прошлого года сумма переводов в Россию из Латвии составляла $341 млн, то уже в I квартале 2021 г. она упала в 4,7 раза до $72 млн. Аналогичная ситуация и с переводами в Латвию из России: в IV квартале 2020 г. они достигали $450 млн, а в I квартале этого года сократились до $74 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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