Хакеры пытались взломать Райффайзенбанк с помощью новой уязвимости Log4Shell

Хакеры атакуют банки с помощью вредоносного программного обеспечения (ВПО) – различных типов вирусов, а также пробуют вызвать отказ в обслуживании с помощью множественных запросов из бот-сетей. В 2020 г. финансовые организации отправили в ФинЦЕРТ ЦБ 968 сообщений о фактах распространения ВПО. В 2019 г. количество таких сообщений в ЦБ было 1723. Также банки сообщили о 221 DoS атаке (атака с целью вызвать отказ в обслуживании) в течение 2019-2020 гг. При этом в 2020 г. число успешных атак хакеров на банки выросло более чем в два раза – до 130 случаев, а объем похищенного на 38% до 32 млн руб., следует из апрельского обзора ЦБ.