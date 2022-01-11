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Финансы

Bloomberg узнал о желании итальянского UniCredit купить «ФК Открытие»

Итальянская группа собирается расширять присутствие в Восточной Европе
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Один из крупнейших банков Италии UniCredit в течение этой недели может начать проводить due diligence (всесторонний анализ бизнеса) российского банка «ФК Открытие», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В 2017 г. этот банк на процедуру санации забрал Банк России и стал его владельцем.

По данным издания, итальянская группа наняла консультанта для рассмотрения бухгалтерии российского банка и рассчитывает завершить процесс в течение нескольких недель. Заинтересованность UniCredit в покупке «ФК Открытие» собеседники Bloomberg объясняют тем, что группа намеревается расширять свое присутствие в Восточной Европе.

«Ведомости» направили запрос в Банк России, «ФК Открытие» и UniCredit.

Заинтересованность итальянской банковской группы в расширении в России (у банка есть «дочка» в РФ) идет вразрез с тенденцией последних лет, когда иностранные банки только сокращали свое присутствие из-за западных санкций и ужесточения нормативных требований. Morgan Stanley отказался от российской банковской лицензии в 2019 г., а немецкий Deutsche Bank, датский Danske Bank и шведский Swedbank были вовлечены в скандалы из–за отмывания через их структуры денег в России, пишет Bloomberg. Российская «дочка» американского Citibank в 2021 г. приступила к продаже своего розничного бизнеса.

На «ФК Открытие» также претендуют структуры Газпромбанка и группа «Регион» – «Россиум», сообщал осенью 2021 г. «Коммерсантъ».

«ФК Открытие» стал первым банком, который ЦБ в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора: ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия». Объединенный банк занимает в России восьмое место по активам (2,9 трлн руб.) по итогам III квартала 2021 г. Санация «ФК Открытие» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле 2019 г.

За 9 месяцев 2021 г. группа «ФК Открытие» заработала 58,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – в два раза больше, чем год назад. Кредитный портфель группы (до вычета резервов) увеличился на 18% до 2 трлн руб.

Для продажи регулятором санируемых им банков в 2019 г. был принят закон, который позволяет совету директоров ЦБ определять формат продажи: публичное размещение (IPO) и продажа актива по частям.

В августе 2021 г. ЦБ объявил о начале поисков претендентов на покупку банка. Продажа может пройти по одному из двух сценариев: передача контрольного пакета 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или IPO части акций банка на бирже. Заявки от потенциальных стратегических инвесторов Банк России принимал до 22 октября.

Предправления банка Михаил Задорнов заявлял в интервью телеканалу «Россия 24» в декабре, что предпродажная подготовка продолжается по обоим направлениям. Но перспективным для ЦБ из двух вариантов считается публичное размещение акций банка на бирже, говорила в ноябре председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Первым санированным банком, который собирался продать ЦБ, был небольшой Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Регулятору удалось продать его с третьего раза в сентябре 2021 г. за 14 млрд руб. – покупателем выступила структура из Казахстана Pioneer Capital Invest, подконтрольная частному «Назарбаев фонду».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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