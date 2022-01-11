Bloomberg узнал о желании итальянского UniCredit купить «ФК Открытие»

Заинтересованность итальянской банковской группы в расширении в России (у банка есть «дочка» в РФ) идет вразрез с тенденцией последних лет, когда иностранные банки только сокращали свое присутствие из-за западных санкций и ужесточения нормативных требований. Morgan Stanley отказался от российской банковской лицензии в 2019 г., а немецкий Deutsche Bank, датский Danske Bank и шведский Swedbank были вовлечены в скандалы из–за отмывания через их структуры денег в России, пишет Bloomberg. Российская «дочка» американского Citibank в 2021 г. приступила к продаже своего розничного бизнеса.