ЦБ сообщил об интересе нескольких инвесторов к покупке «ФК Открытие»Но IPO банка по-прежнему остается одним из вариантов стратегии выхода
Банк России получил несколько сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в покупке банка «ФК Открытие», заявил «Ведомостям» представитель регулятора. Учитывая размер и сложность рассматриваемой сделки, требуется время, чтобы детально изучить поступившие предложения, уточнил он. Представитель Центробанка добавил, что публичное размещение акций банка (IPO) все еще остается одним из вариантов стратегии выхода.
Вчера Bloomberg сообщил о намерении итальянской банковской группы UniCredit поглотить «ФК Открытие». Ранее также сообщалась, что среди стратегических инвесторов присутствуют структуры Газпромбанка и группа «Регион» – «Россиум».
Принимая во внимание конфиденциальность процесса, связанного с оценкой возможных путей реализации акций «ФК Открытие», представитель ЦБ отказался комментировать сообщения СМИ о наличии или отсутствии возможного интереса, проявленного тем или иным потенциальным инвестором.
ЦБ объявил о начале поисков претендентов на покупку «ФК Открытие» в августе 2021 г. Продажа может пройти по одному из двух сценариев: передача контрольного пакета 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или IPO части акций банка на бирже. Заявки от потенциальных стратегических инвесторов Банк России принимал до 22 октября.
«ФК Открытие» стал первым банком, который ЦБ в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора: ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия». Центробанк потратил на докапитализацию санируемого «ФК Открытие» почти 500 млрд руб. Объединенный банк занимает в России восьмое место по активам (2,9 трлн руб.) по итогам III квартала 2021 г. Санация «ФК Открытие» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле 2019 г. До санации основным бенефициаром банка был Вадим Беляев.
За 9 месяцев 2021 г. группа «ФК Открытие» заработала 58,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – в два раза больше, чем год назад. Кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился на 18% до 2 трлн руб.
Предправления банка Михаил Задорнов заявлял в интервью телеканалу «Россия 24» в декабре, что предпродажная подготовка продолжается по обоим направлениям. Но перспективным для ЦБ из двух вариантов считается публичное размещение акций банка на бирже, говорила в ноябре председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Если «ФК Открытие» будет выходить на IPO, то инвесторам будет предложено 15-20% акций, говорил Задорнов.
Первым санированным банком, который ЦБ продал, стал Азиатско-Тихоокеанский банк. Регулятору удалось продать его с третьего раза в сентябре 2021 г. за 14 млрд руб. – покупателем выступила структура из Казахстана Pioneer Capital Invest, подконтрольная частному «Назарбаев фонду».