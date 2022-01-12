ЦБ сообщил об интересе нескольких инвесторов к покупке «ФК Открытие»

«ФК Открытие» стал первым банком, который ЦБ в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора: ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия». Центробанк потратил на докапитализацию санируемого «ФК Открытие» почти 500 млрд руб. Объединенный банк занимает в России восьмое место по активам (2,9 трлн руб.) по итогам III квартала 2021 г. Санация «ФК Открытие» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле 2019 г. До санации основным бенефициаром банка был Вадим Беляев.