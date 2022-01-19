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Платежи картами «Мир» оказались самыми популярными на Wildberries в 2021 году

Эксперты связывают это с прошлогодними скидками за оплату отечественными платежными сервисами
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Платежи россиян картами «Мир» на крупнейшем маркетплейсе Wildberries в 2021 г. впервые обогнали по этому показателю Visa и Mastercard: совокупный размер платежей через «Мир» составил свыше 250 млрд руб., что стало абсолютным рекордом, рассказал «Ведомостям» представитель Wildberries. Наибольший объем транзакций пришелся на декабрь 2021 г. – 41 млрд руб., так как это высокий сезон, когда россияне активно совершают новогодние покупки. По сравнению с декабрем 2020 г. объем платежей вырос в 2,8 раза. По году в целом сопоставимая динамика роста, уточнил представитель Wildberries, не раскрыв конкретных показателей за 2020 г.

Совокупный размер транзакций на Wildberries в 2021 г., как и то, сколько пришлось на оплату картами Visa и Mastercard, представитель площадки не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных