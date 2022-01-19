Платежи картами «Мир» оказались самыми популярными на Wildberries в 2021 году

Платежи россиян картами «Мир» на крупнейшем маркетплейсе Wildberries в 2021 г. впервые обогнали по этому показателю Visa и Mastercard: совокупный размер платежей через «Мир» составил свыше 250 млрд руб., что стало абсолютным рекордом, рассказал «Ведомостям» представитель Wildberries. Наибольший объем транзакций пришелся на декабрь 2021 г. – 41 млрд руб., так как это высокий сезон, когда россияне активно совершают новогодние покупки. По сравнению с декабрем 2020 г. объем платежей вырос в 2,8 раза. По году в целом сопоставимая динамика роста, уточнил представитель Wildberries, не раскрыв конкретных показателей за 2020 г.