Три сильно подешевевшие хайтек-компании с большим потенциалом роста

Три сильно подешевевшие хайтек-компании с большим потенциалом ростаПолупроводниковые компании Nvidia, Applied Materials и Micron сейчас неоправданно дешевы, считают аналитики
Акции многих технологических компаний сильно упали в цене во время январских распродаж на американском фондовом рынке. Грядущее повышение ключевой ставки ФРС, вступившей в борьбу с высокой инфляцией, оказало сильное давление на технологический индекс NASDAQ. С начала года он потерял 8,5%, а многие хайтек-компании еще больше.
Такое проседание бумаг технологических компаний многие аналитики считают неоправданным. Более того, сильно подешевевшие акции ряда компаний стали еще более привлекательными для покупки, в том числе три полупроводниковые компании – Nvidia, Applied Materials и Micron Technology. Они с начала года потеряли в цене 15,7, 12,4 и 5% соответственно.
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