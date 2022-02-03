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Три сильно подешевевшие хайтек-компании с большим потенциалом роста

Полупроводниковые компании Nvidia, Applied Materials и Micron сейчас неоправданно дешевы, считают аналитики
Инга Сангалова
Акции Nvidia упали с середины ноября 2021 г. на 25%. Но даже с учетом этого падения бумаги за истекший год выросли на 90% / Tyrone Siu / Reuters

Акции многих технологических компаний сильно упали в цене во время январских распродаж на американском фондовом рынке. Грядущее повышение ключевой ставки ФРС, вступившей в борьбу с высокой инфляцией, оказало сильное давление на технологический индекс NASDAQ. С начала года он потерял 8,5%, а многие хайтек-компании еще больше.

Такое проседание бумаг технологических компаний многие аналитики считают неоправданным. Более того, сильно подешевевшие акции ряда компаний стали еще более привлекательными для покупки, в том числе три полупроводниковые компании – Nvidia, Applied Materials и Micron Technology. Они с начала года потеряли в цене 15,7, 12,4 и 5% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных