Три сильно подешевевшие хайтек-компании с большим потенциалом роста

Такое проседание бумаг технологических компаний многие аналитики считают неоправданным. Более того, сильно подешевевшие акции ряда компаний стали еще более привлекательными для покупки, в том числе три полупроводниковые компании – Nvidia, Applied Materials и Micron Technology. Они с начала года потеряли в цене 15,7, 12,4 и 5% соответственно.