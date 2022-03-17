ВТБ передаст иностранные ценные бумаги клиентов другим брокерам«ФК Открытие» и Совкомбанк также предупреждают об этом клиентов – с 26 марта бумаги будут заблокированы
ВТБ передаст иностранные ценные бумаги своих клиентов на обслуживание другим ведущим российским брокерам, говорится в письме, которое банк разослал своим клиентам («Ведомости» с ним ознакомились). Это связано с тем, что клиенты брокера ВТБ не могут продавать и покупать иностранные бумаги из-за того, что банк попал под жесткие санкции со стороны Запада.
Если не перевести активы к другому брокеру, их может заморозить на неопределенный срок вышестоящий иностранный депозитарий, говорится в письме ВТБ. В таком случае клиенту придется самостоятельно обратиться в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) или аналогичные ведомства других иностранных государств, чтобы разблокировать ценные бумаги и перевести их к другому брокеру.
По всем российским ценным бумагам, а также инструментам срочного рынка ВТБ продолжит обслуживать клиентов в соответствии с регламентом бирж.
Комиссия за перевод активов взиматься с клиента не будет, уточнил «Ведомостям» представитель ВТБ. До 30 марта клиентам брокер разошлет дополнительные письма, где сообщит, к какому конкретно брокеру переведут активы. Представитель ВТБ не уточнил каким именно брокерам будет предложено клиенту перевести активы, а также будет ли у него выбор кому именно их передать.
На конец 2021 г. общее число клиентов инвестиционного подразделения «ВТБ капитал инвестиции» превышало 2,3 млн человек, объем активов под управлением – 4,4 трлн руб. Главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов говорил в интервью «Ведомостям», что 20% в портфелях клиентов – это российские акции, 17% – иностранные. Розничные клиенты торгуют через мобильное приложение «ВТБ Мои инвестиции», брокер ВТБ занимает 2 место после «Тинькофф инвестиции» по числу активных клиентов – по итогам октября их было 340 218 человек (Мосбиржа перестала раскрывать рейтинг ведущих операторов торгов).
До 26 марта OFAC разрешил трем российским банкам и их «дочкам», попавшим под блокирующие санкции – помимо ВТБ, это «ФК Открытие» и Совкомбанк – завершить все финансовые операции.
Совкомбанк 17 марта попросил клиентов перевести к другому брокеру или продать принадлежащие им иностранные ценные бумаги, торгующиеся на Московской бирже и на СПБ бирже. «После 25 марта 2022 г. выпуски ценных бумаг иностранных эмитентов будут заблокированы на счете номинально держателя Совкомбанка», – отмечается в пресс-релизе. Брокер банка предупреждает, что вывод иностранных ценных бумаг из-под блокировки станет возможен только после снятия санкционных ограничений.
Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ бирже, клиентам необходимо продать или вывести с брокерского счета до 23 марта включительно, говорится в сообщении Совкомбанка. Бумаги, торгующиеся на Мосбирже, необходимо вывести (продать нельзя, так как секция фондового рынка закрыта минимум до 18 марта) до 23 марта, включая ценные бумаги компаний с листингом в США, отметили в банке.
Блокировка будет касаться и российских компаний, чьи ценные бумаги торгуются на иностранных биржах, например бумаги Ozon, «Циана», Fix Price Group, VK, «Яндекса» и др.
Днем ранее клиентскую рассылку о передаче их активов другим брокерам делал брокер «Открытие инвестиции». Компания не исключает, говорится в письме («Ведомости» ознакомились с его содержанием), что санкционные меры, которые вступят в силу с 26 марта, могут нести определенные риски для клиентов, чьи иностранные активы сейчас находятся в компании.
«Открытие инвестиции» сохранит для клиентов возможность отказаться от перехода и/или принять решение о выборе другого брокера, отличного от предложенного компанией, и переходе к нему. Брокер не препятствует переводу иностранных ценных бумаг клиентов на счета в другие брокерские компании и готов «оказывать любое содействие и поддержку для ускорения этого процесса», – говорится в клиентском письме. Заявки на перевод другому брокеру, отличного от предложенного, брокер будет принимать до 21 марта включительно.