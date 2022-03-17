ВТБ передаст иностранные ценные бумаги клиентов другим брокерам

«Открытие инвестиции» сохранит для клиентов возможность отказаться от перехода и/или принять решение о выборе другого брокера, отличного от предложенного компанией, и переходе к нему. Брокер не препятствует переводу иностранных ценных бумаг клиентов на счета в другие брокерские компании и готов «оказывать любое содействие и поддержку для ускорения этого процесса», – говорится в клиентском письме. Заявки на перевод другому брокеру, отличного от предложенного, брокер будет принимать до 21 марта включительно.