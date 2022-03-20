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Акции китайских компаний взлетели за день на 21–51% – стоит ли их покупать

Бумаги раскупают после заявлений властей Китая о поддержке фондового рынка
Инга Сангалова
В январе акции Alibaba были на 1-м месте по популярности среди иностранных ценных бумаг, бумаги компании-поисковика Baidu – на четвертом / Евгений Разумный / Ведомости

После череды сильных распродаж бумаги ряда крупнейших технологических компаний Китая на NASDAQ на минувшей неделе показали сильную динамику: 16 марта на момент закрытия американского рынка дневной рост оказался самым сильным за последние 20 лет. Депозитарные расписки китайских компаний подорожали на 21–51%: Alibaba – на 36,7%, JD.com – на 39,4%, Weibo – на 20,7%, Baidu – на 39,2%, Hello Group – на 51,5%, Bilibili – на 47,6%, TAL – на 36,5%. В результате по итогам недели бумаги Alibaba подорожали на NASDAQ на 25%, JD.com – на 35,7%, Weibo – на 25,7%, Baidu – на 25,3%, Hello Group – на 12%, Bilibili – на 44,8%, TAL – на 42,8%.

Участники рынка начали раскупать бумаги после того, как власти Китая пообещали стабилизировать фондовые рынки и ускорить экономический рост в I квартале, а также заявили, что будут придерживаться более мягкой и предсказуемой регуляторной политики. Оптимизма инвесторам добавили и комментарии регуляторов о необходимости ослабить хватку в IT-секторе и недвижимости, а также увеличить вложения страховых компаний в фондовый рынок, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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