Акции китайских компаний взлетели за день на 21–51% – стоит ли их покупать

Акции китайских компаний взлетели за день на 21–51% – стоит ли их покупатьБумаги раскупают после заявлений властей Китая о поддержке фондового рынка
После череды сильных распродаж бумаги ряда крупнейших технологических компаний Китая на NASDAQ на минувшей неделе показали сильную динамику: 16 марта на момент закрытия американского рынка дневной рост оказался самым сильным за последние 20 лет. Депозитарные расписки китайских компаний подорожали на 21–51%: Alibaba – на 36,7%, JD.com – на 39,4%, Weibo – на 20,7%, Baidu – на 39,2%, Hello Group – на 51,5%, Bilibili – на 47,6%, TAL – на 36,5%. В результате по итогам недели бумаги Alibaba подорожали на NASDAQ на 25%, JD.com – на 35,7%, Weibo – на 25,7%, Baidu – на 25,3%, Hello Group – на 12%, Bilibili – на 44,8%, TAL – на 42,8%.
Участники рынка начали раскупать бумаги после того, как власти Китая пообещали стабилизировать фондовые рынки и ускорить экономический рост в I квартале, а также заявили, что будут придерживаться более мягкой и предсказуемой регуляторной политики. Оптимизма инвесторам добавили и комментарии регуляторов о необходимости ослабить хватку в IT-секторе и недвижимости, а также увеличить вложения страховых компаний в фондовый рынок, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.