Какие иностранные и российские бумаги самые популярные у инвесторов

Какие иностранные и российские бумаги самые популярные у инвесторовСреди фаворитов – российские голубые фишки и технологические компании США
Уже два месяца российский фондовый рынок недоступен для иностранных инвесторов. Многие российские эмитенты переносят выпуск отчетности (банкам ЦБ и вовсе разрешил пока ее не раскрывать) и отменяют выплату дивидендов. Это делает затруднительным оценку риска конкретного актива и возможную прибыль от этих вложений. С 24 марта, когда Московская биржа возобновила торги акциями, индекс площадки просел уже на 13,4% (2232 пункта) по итогам 22 апреля.
Инвесторы продолжают покупать и продавать акции, но объемы торгов сейчас маленькие. Объем торгов всеми 43 бумагами из индекса Мосбиржи в январе превышал 3 трлн руб., свидетельствуют данные площадки. За 1–22 апреля объем торгов составил 606 млрд руб. Ежедневный объем торгов в акциях Сбербанка (самая торгуемая, по данным Мосбиржи, акция) в январе был 60–100 млрд руб., а на минувшей неделе – только 5–10 млрд руб.
Сложная ситуация
С учетом небольших объемов торгов на котировки может серьезно давить необходимость перевода депозитарных расписок на иностранных биржах в локальные акции (до 5 мая эмитенты должны успеть провести делистинг), говорит руководитель отдела торговли акциями «Атона» Элбек Далимов. Он также указывает на фактор перестройки экономики на фоне санкций – в таких условиях триггеров для роста российского рынка акций в краткосрочной перспективе нет.