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Какие иностранные и российские бумаги самые популярные у инвесторов

Среди фаворитов – российские голубые фишки и технологические компании США
Инга Сангалова
Интерес к российским и иностранным активам у частных инвесторов сохраняется / Андрей Гордеев / Ведомости

Уже два месяца российский фондовый рынок недоступен для иностранных инвесторов. Многие российские эмитенты переносят выпуск отчетности (банкам ЦБ и вовсе разрешил пока ее не раскрывать) и отменяют выплату дивидендов. Это делает затруднительным оценку риска конкретного актива и возможную прибыль от этих вложений. С 24 марта, когда Московская биржа возобновила торги акциями, индекс площадки просел уже на 13,4% (2232 пункта) по итогам 22 апреля.

Инвесторы продолжают покупать и продавать акции, но объемы торгов сейчас маленькие. Объем торгов всеми 43 бумагами из индекса Мосбиржи в январе превышал 3 трлн руб., свидетельствуют данные площадки. За 1–22 апреля объем торгов составил 606 млрд руб. Ежедневный объем торгов в акциях Сбербанка (самая торгуемая, по данным Мосбиржи, акция) в январе был 60–100 млрд руб., а на минувшей неделе – только 5–10 млрд руб.

Сложная ситуация

С учетом небольших объемов торгов на котировки может серьезно давить необходимость перевода депозитарных расписок на иностранных биржах в локальные акции (до 5 мая эмитенты должны успеть провести делистинг), говорит руководитель отдела торговли акциями «Атона» Элбек Далимов. Он также указывает на фактор перестройки экономики на фоне санкций – в таких условиях триггеров для роста российского рынка акций в краткосрочной перспективе нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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