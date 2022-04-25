Какие иностранные и российские бумаги самые популярные у инвесторов

Уже два месяца российский фондовый рынок недоступен для иностранных инвесторов. Многие российские эмитенты переносят выпуск отчетности (банкам ЦБ и вовсе разрешил пока ее не раскрывать) и отменяют выплату дивидендов. Это делает затруднительным оценку риска конкретного актива и возможную прибыль от этих вложений. С 24 марта, когда Московская биржа возобновила торги акциями, индекс площадки просел уже на 13,4% (2232 пункта) по итогам 22 апреля.