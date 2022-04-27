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Илон Маск покупает Twitter: что делать инвесторам

Владелец Tesla и SpaceX хочет сделать соцсеть частной компанией
Инга Сангалова
Аналитики Уолл-стрит считают, что Маск слишком дешево покупает Twitter / Patrick Pleul / AFP

«Я надеюсь, что даже самые злейшие мои критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова», – написал Илон Маск на своей страничке в соцсети: он выкупает компанию за $44 млрд. Акционеры соцсети получат за каждую свою акцию $54,2. Ожидается, что сделка закроется в 2022 г., после чего компания станет частной. Маск хочет «сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытым исходным кодом для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей».

Сооснователь и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси опубликовал серию твитов, в которых поблагодарил Маска и нынешнего гендиректора Twitter Парага Агравала за то, что они «вытащили компанию из безвыходной ситуации».

Аналитики Уолл-стрит считают, что Маск слишком дешево покупает Twitter. Премия составила 38% к цене акций на момент закрытия торгов 1 апреля, после чего Маск объявил о приобретении 9% в Twitter. Год назад, в феврале 2021 г., на своем историческом пике акции соцсети стоили $77,06. Эксперты были уверены, что Twitter будет добиваться более выгодных условий сделки, но Маск не отступил от первоначально сделанного предложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных