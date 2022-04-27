Илон Маск покупает Twitter: что делать инвесторам

«Я надеюсь, что даже самые злейшие мои критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова», – написал Илон Маск на своей страничке в соцсети: он выкупает компанию за $44 млрд. Акционеры соцсети получат за каждую свою акцию $54,2. Ожидается, что сделка закроется в 2022 г., после чего компания станет частной. Маск хочет «сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытым исходным кодом для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей».