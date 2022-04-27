Илон Маск покупает Twitter: что делать инвесторам

Илон Маск покупает Twitter: что делать инвесторамВладелец Tesla и SpaceX хочет сделать соцсеть частной компанией
«Я надеюсь, что даже самые злейшие мои критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова», – написал Илон Маск на своей страничке в соцсети: он выкупает компанию за $44 млрд. Акционеры соцсети получат за каждую свою акцию $54,2. Ожидается, что сделка закроется в 2022 г., после чего компания станет частной. Маск хочет «сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытым исходным кодом для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей».
Сооснователь и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси опубликовал серию твитов, в которых поблагодарил Маска и нынешнего гендиректора Twitter Парага Агравала за то, что они «вытащили компанию из безвыходной ситуации».
Аналитики Уолл-стрит считают, что Маск слишком дешево покупает Twitter. Премия составила 38% к цене акций на момент закрытия торгов 1 апреля, после чего Маск объявил о приобретении 9% в Twitter. Год назад, в феврале 2021 г., на своем историческом пике акции соцсети стоили $77,06. Эксперты были уверены, что Twitter будет добиваться более выгодных условий сделки, но Маск не отступил от первоначально сделанного предложения.