Одна страна – четыре валюты: как сориентироваться в китайской финансовой системе

Офшорные юани (CNH) регулируются Управлением денежного обращения Гонконга, используются в Гонконге, на Тайване, а также за пределами КНР и имеют плавающий курс по отношению к иностранным валютам. При их обмене на иностранные валюты курс будет разным, кроме того, оншорный юань имеет ограничения по обмену.