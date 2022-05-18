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Одна страна – четыре валюты: как сориентироваться в китайской финансовой системе

На процедуру открытия счета может уйти до 3–4 недель
Илья Лакстыгал
Перевод средств в Китай в юанях осуществляется в рамках экспортно-импортной торговли либо при наличии у компании в китайском банке счета нерезидента / Vitaly Nevar_Reuters

КНР становится основным торговым партнером России, а в результате введенных после 24 февраля западных санкций – в некоторых областях практически безальтернативным. При этом финансовая система Китая, обслуживающая, в частности, товарооборот между странами, устроена оригинальным образом. В обороте используется четыре валюты, действует сразу несколько режимов регулирования – от централизованного валютно-экспортного контроля Пекина до currency board, фактически внешнего финансового управления.

Сколько есть юаней

У юаня (renminbi) – китайской денежной единицы, одной из основных мировых валют, включенных в корзину СДР МВФ, – существует две разновидности. Оншорные (CNY) – обращаются на территории материкового Китая, их обменный курс контролируется Народным банком Китая и может колебаться лишь в пределах 2%.

Офшорные юани (CNH) регулируются Управлением денежного обращения Гонконга, используются в Гонконге, на Тайване, а также за пределами КНР и имеют плавающий курс по отношению к иностранным валютам. При их обмене на иностранные валюты курс будет разным, кроме того, оншорный юань имеет ограничения по обмену.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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