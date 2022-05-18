Одна страна – четыре валюты: как сориентироваться в китайской финансовой системе

Одна страна – четыре валюты: как сориентироваться в китайской финансовой системеНа процедуру открытия счета может уйти до 3–4 недель
КНР становится основным торговым партнером России, а в результате введенных после 24 февраля западных санкций – в некоторых областях практически безальтернативным. При этом финансовая система Китая, обслуживающая, в частности, товарооборот между странами, устроена оригинальным образом. В обороте используется четыре валюты, действует сразу несколько режимов регулирования – от централизованного валютно-экспортного контроля Пекина до currency board, фактически внешнего финансового управления.
Сколько есть юаней
У юаня (renminbi) – китайской денежной единицы, одной из основных мировых валют, включенных в корзину СДР МВФ, – существует две разновидности. Оншорные (CNY) – обращаются на территории материкового Китая, их обменный курс контролируется Народным банком Китая и может колебаться лишь в пределах 2%.
Офшорные юани (CNH) регулируются Управлением денежного обращения Гонконга, используются в Гонконге, на Тайване, а также за пределами КНР и имеют плавающий курс по отношению к иностранным валютам. При их обмене на иностранные валюты курс будет разным, кроме того, оншорный юань имеет ограничения по обмену.