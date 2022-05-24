Дневной объем торгов с евро достиг рекордного за девять лет уровня

Еще одним индикатором тут выступает разница курса евро к доллару на глобальном рынке и на российском, отмечает Васильев. На глобальном рынке форекс евро стал укрепляться к доллару с 17 мая из-за ужесточения риторики управляющих ЕЦБ, которые стали готовить рынки к завершению политики количественного смягчения в июле и первому подъему депозитной ставки в июле на 25 б. п. В результате пара евро/доллар выросла с 1,04 до 1,07. При этом кросс-курс евро/доллар на российском рынке стал сильно отличаться от мирового: днем во вторник на Московской бирже доллар стоил 56,67 руб., евро – 58,66 руб., а кросс-курс евро/доллар 1,03 против 1,07 на мировом рынке, т. е. на 3,7% выше. Шульгин согласен, что приход на рынок «газа за рубли» подтверждается перекосом между котировками евро/доллар на Мосбирже и глобальном рынке форекс.