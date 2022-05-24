Дневной объем торгов с евро достиг рекордного за девять лет уровня

Дневной объем торгов с евро достиг рекордного за девять лет уровняНа рынок могли начать приходить рубли за газ по новой схеме
Торговая активность в паре рубль/евро резко возросла с 19 мая: по итогам торгов понедельника, 23 мая, объем сделок с расчетами «завтра» достиг 150 млрд руб., или 2,4 млрд евро, – последний раз выше этой отметки оборот торгов был 8 июля 2013 г. (2,86 млрд евро), когда европейская валюта стоила около 43 руб., следует из данных Московской биржи. Количество сделок 23 мая достигло 74 894. Информацию по сегодняшним торгам пока не раскрывали (по данным на 21.00).
Такие показатели нетипичны для этой валютной пары: вплоть до 18 мая за последние 30 торговых сессий в среднем ежедневно заключалось 13 000 сделок, а обороты составляли около 43,5 млрд руб., подсчитали «Ведомости». До начала спецоперации, например в декабре 2021 г., среднесуточный объем сделок в паре рубль/евро составлял около 40 млрд руб., а количество – 8000.
Что происходит с евро
Объемы торгов с евро резко возросли за последние три торговые сессии – 19, 20 и 23 мая. По итогам 18 мая количество сделок составило 19 693 (объемом 53,5 млрд руб.), 19 мая – 40 391 (112,5 млрд руб.), а 20 мая – 46 973 (107 млрд руб.). За эти три дня евро подешевел к рублю на 6,6 руб., торгуясь на отметке 60,1 руб. по итогам 23 мая. Доллар за это время тоже подешевел к рублю, но не столь сильно – на 5,6 руб. до 57,8 руб./$.
24 мая евро продолжил стремительно падать до минимумов 2017 г. и по итогам торгов стоил уже 58,5 руб., потеряв еще 1,55 руб. Доллар упал на 1,07 руб., торгуясь по 56,8 руб./$ на уровнях 2018 г.
Среднедневной объем сделок в паре евро/рубль практически сравнялся с показателем по наиболее популярной валютной паре доллар/рубль (по итогам 23 мая – 157 млрд руб.). Но за неполный май среднедневной объем в паре рубль/доллар пока еще почти в 2 раза превышает аналогичный показатель в паре рубль/евро, подсчитал для «Ведомостей» начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин. По итогам апреля в паре евро/рубль среднедневной торговый объем составлял 48,526 млрд руб., но за 12 торговых дней мая показатель вырос к апрелю на 12,7% до 54,67 млрд руб. При этом по итогам апреля среднесуточный торговый объем в паре доллар/рубль составлял 80,524 млрд руб., а в мае этот показатель вырос на 29% до 104,206 млрд руб.
Рубли за газ
Опрошенные «Ведомостями» аналитики не исключают, что такой всплеск сделок может объясняться приходом на рынок евро и их конвертации в рубли по новой схеме оплаты за газ. Ее для недружественных государств, поддержавших санкции против России (ЕС, Великобритания, США, Канада и некоторые другие), 31 марта утвердил президент Владимир Путин. Теперь для оплаты в рублях иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К». Схема оплаты газа следующая: иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».
Еврокомиссия 16 мая распространила очередные рекомендации по поводу покупки российского газа, где указала, что импортеры из ЕС могут продолжать платить за российский газ, не нарушая антироссийские санкции. Около половины импортеров российского газа уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме, говорил 19 мая вице-премьер Александр Новак.
Готовы платить
Один из основных европейских покупателей российского газа – итальянская компания Eni 17 мая сообщила, что начала процесс открытия двух расчетных счетов в Газпромбанке (в евро и второй в рублях), поскольку наступают сроки очередной оплаты поставок газа. Немецкий энергоконцерн EnBW уже осуществил тестовые оплаты за российский газ по новому механизму, сообщил 18 мая изданию Süddeutsche Zeitung глава EnBW Франк Мастио. О планах перейти на новый механизм расчетов сообщили и во французском энергогиганте Engie.
Переход европейских стран на оплату российского газа по новой схеме фактически эквивалентен продаже 100% валютной выручки, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Именно этим он объясняет рост активности торгов в паре евро/рубль, а также более сильное укрепление рубля к евро, чем к доллару.
Еще одним индикатором тут выступает разница курса евро к доллару на глобальном рынке и на российском, отмечает Васильев. На глобальном рынке форекс евро стал укрепляться к доллару с 17 мая из-за ужесточения риторики управляющих ЕЦБ, которые стали готовить рынки к завершению политики количественного смягчения в июле и первому подъему депозитной ставки в июле на 25 б. п. В результате пара евро/доллар выросла с 1,04 до 1,07. При этом кросс-курс евро/доллар на российском рынке стал сильно отличаться от мирового: днем во вторник на Московской бирже доллар стоил 56,67 руб., евро – 58,66 руб., а кросс-курс евро/доллар 1,03 против 1,07 на мировом рынке, т. е. на 3,7% выше. Шульгин согласен, что приход на рынок «газа за рубли» подтверждается перекосом между котировками евро/доллар на Мосбирже и глобальном рынке форекс.
Сделки в паре евро/доллар на Мосбирже также начали расти с 19 мая: если по итогам 18 мая их количество было 4757, а объем – 23 млрд руб., то уже 19 мая они выросли в 2,3 раза в количественном выражении и в 2 раза по объему. 23 мая количество сделок уже достигло 22 504, а объем торгов – 75,1 млрд руб.
Исторически объемы торгов в евро были заметно меньше и даже те госкомпании, которые после 2014 г. перевели часть контрактов в евро, всегда старались через евро/доллар получить доллары, а потом уже внутри России продавать их за рубли, считает директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой. Сейчас же, отмечает он, на фоне санкций рост оборотов в евро может быть связан только с новой схемой расчетов за газ, особенно после решений ЕС согласиться на такую схему.
Но эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк не связывает рост активности в торгах парой евро/рубль с реализацией новой схемы оплаты за газ: в этом случае число сделок увеличилось бы незначительно при резком росте объемов. Миронюк рост объема торгов как с долларом, так и с евро объясняет общим укреплением рубля – по текущим ценам валюту выгодно приобретать. Участники рынка ориентируются в том числе на прогноз Минэкономразвития, согласно которому в июне начнется тренд на ослабление российской валюты и тенденция сохранится до конца года. В этом отношении евро кажется предпочтительнее, так как в настоящий момент он выглядит более недооцененным, чем доллар, считает эксперт.
Что дальше
Укрепление рубля – по-прежнему следствие избыточного предложения валюты, даже несмотря на то, что норматив обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте был снижен с 80 до 50%, говорит Шульгин. Рост количества сделок и торговых объемов, который наблюдается в последние дни и в долларах, и в евро, совпадает также с активной фазой майского налогового периода. Его пик приходится на 25 мая, когда компании должны уплатить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, отмечает эксперт.
Васильев считает вполне вероятным дальнейшее укрепление рубля к евро, опережающее его укрепление к доллару, так как оно лучше отражает торговые потоки между странами, а сейчас, в условиях ограничений на движение капитала, курс рубля практически полностью определяется торговым балансом.
«Ведомости» направили запросы в «Газпром» и Газпромбанк.