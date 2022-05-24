Страховщики ждут падения рынка в 2022 году на 10–20%

Страховщики выделили шесть ключевых проблем, с которыми столкнется отрасль в этом году. Одна из них – трудности, связанные с валютными операциями и операциями с нерезидентами, а именно задержки в получении платежей и блокирование операций по сделкам с финансовыми инструментами в международных депозитариях Euroclear и Clearstream. Возникнут проблемы, связанные с зарубежным перестрахованием из-за ухода международных игроков. Уход иностранных IT-компаний из России тоже окажет значительное влияние на рынок, так как это уже повлекло за собой существенное удорожание и дефицит IT-оборудования, отсутствие в продаже запасных частей для него, закрытие доступа к ряду сервисов и баз данных, а также рост киберрисков для иностранного ПО и оборудования, для которых из-за санкций приостановлена техподдержка. По той же причине возникнут проблемы в автостраховании.