Страховщики ждут падения рынка в 2022 году на 10–20%Основной удар придется на автострахование и страхование жизни, которые были драйверами отрасли
Большинство участников рынка страхования ждут его падения по итогам 2022 г. более чем на 10%, или на 180 млрд руб., относительно минувшего года. 41% опрошенных ждут падения на 10–20%, а 23% – более чем на 20% (360 млрд руб.). Такие данные приводятся в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА», собранном на основе опроса в апреле более 50 компаний, на долю которых приходится более 50% сборов рынка. По данным ЦБ, по итогам 2021 г. страховщики собрали 1,8 трлн руб. премий, что на 17,5% больше, чем в 2020 г.
Страховщики выделили шесть ключевых проблем, с которыми столкнется отрасль в этом году. Одна из них – трудности, связанные с валютными операциями и операциями с нерезидентами, а именно задержки в получении платежей и блокирование операций по сделкам с финансовыми инструментами в международных депозитариях Euroclear и Clearstream. Возникнут проблемы, связанные с зарубежным перестрахованием из-за ухода международных игроков. Уход иностранных IT-компаний из России тоже окажет значительное влияние на рынок, так как это уже повлекло за собой существенное удорожание и дефицит IT-оборудования, отсутствие в продаже запасных частей для него, закрытие доступа к ряду сервисов и баз данных, а также рост киберрисков для иностранного ПО и оборудования, для которых из-за санкций приостановлена техподдержка. По той же причине возникнут проблемы в автостраховании.