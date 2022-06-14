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Брокеры рассказали о проблеме с конвертацией расписок из-за санкций против НРД

Ее не решить без вмешательства властей, считают профучастники
Инга Сангалова
Clearstream приостановил конвертацию депозитарных расписок российских эмитентов в акции из-за того, что в шестой санкционный пакет ЕС включены ограничения против НРД / Frank Rumpenhorst / picture alliance via Getty Images

Европейский депозитарий Clearstream приостановил конвертацию депозитарных расписок российских эмитентов в акции. Причина – санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). 10 июня Clearstream на своем сайте официально проинформировал своих клиентов о том, что «в связи с шестым пакетом санкций ЕС, который опубликован 3 июня и включает ограничения против Национального расчетного депозитария, программа конвертации депозитарных расписок с российскими базовыми ценными бумагами приостановлена».

Сейчас Clearstream проводит консультации с компетентными властями относительно влияния новых санкций на конвертацию депозитарных расписок. Но опрошенные «Ведомостями» российские брокеры пока не видят путей решения проблемы с разблокировкой застрявших в НРД депозитарных расписок российских эмитентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных