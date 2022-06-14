Брокеры рассказали о проблеме с конвертацией расписок из-за санкций против НРД

Брокеры рассказали о проблеме с конвертацией расписок из-за санкций против НРДЕе не решить без вмешательства властей, считают профучастники
Европейский депозитарий Clearstream приостановил конвертацию депозитарных расписок российских эмитентов в акции. Причина – санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). 10 июня Clearstream на своем сайте официально проинформировал своих клиентов о том, что «в связи с шестым пакетом санкций ЕС, который опубликован 3 июня и включает ограничения против Национального расчетного депозитария, программа конвертации депозитарных расписок с российскими базовыми ценными бумагами приостановлена».
Сейчас Clearstream проводит консультации с компетентными властями относительно влияния новых санкций на конвертацию депозитарных расписок. Но опрошенные «Ведомостями» российские брокеры пока не видят путей решения проблемы с разблокировкой застрявших в НРД депозитарных расписок российских эмитентов.