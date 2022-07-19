ВТБ запустит переводы в страны СНГ по номеру телефона

ВТБ запустит переводы в страны СНГ по номеру телефонаРанее о запуске пилота сообщил «Тинькофф банк»
ВТБ осенью запустит переводы в страны СНГ через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России в пилотном режиме. Об этом рассказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью «России 24». Для всех клиентов банка услуга станет доступна до конца года.
Переводы будут доступны в рублях, банк–корреспондент будет конвертировать их в национальную валюту, уточнил «Ведомостям» представитель ВТБ. Размер комиссии утвердят дополнительно. Переводы будут проводиться через приложение по номеру телефона на счет, открытый в странах – партнерах ВТБ. На горизонте трех лет на СБП будет приходиться до половины всех трансграничных переводов в те страны, которые поддерживают технологию, ожидает Печатников.
«Тинькофф банк» в начале июля сообщил, что стал провайдером переводов в рублях за границу через СБП: полученные средства банк–получатель будет конвертировать в национальную валюту. Банк–провайдер – это промежуточное звено в трансграничном переводе через СБП, объясняет представитель «Тинькофф банка». Провайдер отвечает за техническую совместимость двух банковских систем – страны–отправителя перевода и страны–получателя. При этом «Тинькофф банк» использует собственную техническую разработку.
В начале июля «Тинькофф» провел первую подобную транзакцию из российского банка «Хайс» (работает на лицензии Модульбанка) в киргизский MBANK. Пока что банк проводит закрытое тестирование системы, массовый запуск услуги планируется в конце лета. Клиенты смогут переводить до 1,5 млн руб. в месяц. Перевод суммы до 50 000 руб. бесплатный, при превышении лимита комиссия составит 1,5%, добавлял он. До конца года в «Тинькофф» появится возможность переводов в другие страны Евразийского экономического союза и ближнего зарубежья.
«Тинькофф банк» также намерен в ближайшее время предоставить трансграничные переводы в рублях без последующей конвертации, рассказал вице-президент банка Сергей Хромов.
Другие банки также рассматривают возможность внедрения трансграничных переводов по номеру телефона через СБП, следует из опроса «Ведомостями» розничных банков из топ–20. Среди них Росбанк, «МТС банк», Промсвязьбанк (ПСБ), «ФК Открытие», «Почта–банк», «Зенит» и «Хоум Кредит банк», сообщили их представители.
Росбанк работает над подключением услуги и планирует провести тестовые операции к концу года, рассказал руководитель центра розничных транзакционных продуктов банка Андрей Шагимуллин.
МТС банк участвует в пилоте – сервис тестируется с банками Армении, Центральной Азии и Азербайджана и планируется к запуску к концу года, рассказал руководитель бизнес–направления денежных переводов банка Кирилл Пальчун.
Перспективы
Переводы за границу через СБП стали доступны технологически и юридически с апреля 2022 г., сообщал Банк России. Банки сами принимают решения о внедрении трансграничных платежей через СБП, исходя из своей бизнес–стратегии и клиентской политики, уточнял регулятор.
По оценке Пальчуна из «МТС банка», сервис получит широкое распространение в следующем году, при этом банки будут подключаться к системе быстрее, если ЦБ сделает реализацию проекта обязательной для всех. Хромов считает, что внедрить систему большинство банков смогут быстрее – уже в этом году. Для запуска трансграничных платежей через СБП банку достаточно поддержать расширения к уже реализованному протоколу переводов через СБП и доработать пользовательские интерфейсы мобильного или интернет банка, объясняет он.
Учитывая популярность СБП внутри страны, спрос на трансграничные переводы по номеру телефона через систему будет высоким из-за оперативности и удобства, ожидает руководитель Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк. Система может быть востребована при условии ее поддержки зарубежными банками, добавляет представитель «Почта банка». СБП как сервис станет драйвером изменения клиентского опыта, а ее востребованность повысится за счет расширения функционала, добавляет представитель банка «Зенит».
Трансграничные переводы проходят через СБП без участия международной системы SWIFT и ее российского аналога – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). После начала спецоперации на Украине ЕС отключил от SWIFT ряд российских банков – среди них Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Россия», Московский кредитный банк, Россельхозбанк и ВЭБ.РФ. Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, работают только на территории страны.
В Сбербанке, Альфа-банке, Газпромбанке, Россельхозбанке, МКБ, Совкомбанке, Райффайзенбанке, Юникредит банке, банке «Санкт-Петербург», банке «Ак барс», банке «Уралсиб», «Русский стандарт», Абсолют банке не ответили на запрос.