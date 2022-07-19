ВТБ запустит переводы в страны СНГ по номеру телефона

По оценке Пальчуна из «МТС банка», сервис получит широкое распространение в следующем году, при этом банки будут подключаться к системе быстрее, если ЦБ сделает реализацию проекта обязательной для всех. Хромов считает, что внедрить систему большинство банков смогут быстрее – уже в этом году. Для запуска трансграничных платежей через СБП банку достаточно поддержать расширения к уже реализованному протоколу переводов через СБП и доработать пользовательские интерфейсы мобильного или интернет банка, объясняет он.