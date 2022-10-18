Структуры «Россетей» не могут досрочно вернуть субординированный депозит из банка «Таврический»

В декабре 2021 г. заместитель председателя правительства Александр Новак предложил найти средства за счет тарифных источников. Комитет по тарифам и энергетике Псковской области в ходе исполнения поручения ответил ФАС, что возможность финансирования за счет тарифных источников отсутствует, следует из письма заместителя министра финансов Ирины Окладниковой (есть у «Ведомостей») в правительство. Тогда Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу решило рассмотреть возможность досрочного возврата депозита «Россети Северо-Запад», размещенного в банке «Таврический». Новак также в своем письме министру энергетики Николаю Шульгинову от 24 мая 2022 г. (есть у «Ведомостей») распорядился проработать этот вопрос.