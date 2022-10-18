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Структуры «Россетей» не могут досрочно вернуть субординированный депозит из банка «Таврический»

При этом у банка есть должник-банкрот – компания ВЛК, которой также управляла структура «Онэксима»
Михаил Кузнецов Александр Волобуев
Необходимость размещения субординированных депозитов была предусмотрена планом мероприятий по финансовому оздоровлению банка, пояснил «Ведомостям» представитель «Россетей» / Евгений Егоров / Ведомости

Дочерней компании «Россетей» – «Россети Северо-Запад» – не удалось досрочно вернуть субординированный депозит из банка «Таврический», сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон. Информацию подтвердили представители «Россетей» и Минэнерго. «Россети Северо-Запад» вместе с другой дочерней компанией «Россетей» – «Россети Ленэнерго» – держат в «Таврическом» совокупно 12,7 млрд руб. Деньги нужны для финансирования программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области.

В декабре 2021 г. заместитель председателя правительства Александр Новак предложил найти средства за счет тарифных источников. Комитет по тарифам и энергетике Псковской области в ходе исполнения поручения ответил ФАС, что возможность финансирования за счет тарифных источников отсутствует, следует из письма заместителя министра финансов Ирины Окладниковой (есть у «Ведомостей») в правительство. Тогда Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу решило рассмотреть возможность досрочного возврата депозита «Россети Северо-Запад», размещенного в банке «Таврический». Новак также в своем письме министру энергетики Николаю Шульгинову от 24 мая 2022 г. (есть у «Ведомостей») распорядился проработать этот вопрос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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