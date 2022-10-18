Структуры «Россетей» не могут досрочно вернуть субординированный депозит из банка «Таврический»При этом у банка есть должник-банкрот – компания ВЛК, которой также управляла структура «Онэксима»
Дочерней компании «Россетей» – «Россети Северо-Запад» – не удалось досрочно вернуть субординированный депозит из банка «Таврический», сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон. Информацию подтвердили представители «Россетей» и Минэнерго. «Россети Северо-Запад» вместе с другой дочерней компанией «Россетей» – «Россети Ленэнерго» – держат в «Таврическом» совокупно 12,7 млрд руб. Деньги нужны для финансирования программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области.
В декабре 2021 г. заместитель председателя правительства Александр Новак предложил найти средства за счет тарифных источников. Комитет по тарифам и энергетике Псковской области в ходе исполнения поручения ответил ФАС, что возможность финансирования за счет тарифных источников отсутствует, следует из письма заместителя министра финансов Ирины Окладниковой (есть у «Ведомостей») в правительство. Тогда Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу решило рассмотреть возможность досрочного возврата депозита «Россети Северо-Запад», размещенного в банке «Таврический». Новак также в своем письме министру энергетики Николаю Шульгинову от 24 мая 2022 г. (есть у «Ведомостей») распорядился проработать этот вопрос.