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НСПК обязала банки обеспечить новый способ оплаты в интернет-магазинах

Организации должны интегрировать сервис MirPay до марта 2023 года
Наталья Заруцкая
На данный момент приложение MirPay платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты скачали более 10 млн раз в Google Play и 8 млн раз в AppGallery / Сергей Бобылев / ТАСС

Оператор банковских карт «Мир» – Национальная система платежных карт (НСПК) – потребовал от банков обеспечить возможность оплаты с помощью сервиса MirPay в интернет-магазинах, на их сайтах и приложениях (только для пользователей Android). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в крупных банках. Информацию подтвердил представитель НСПК. Внедрить сервис необходимо к марту 2023 г.

Оператор «Мира» распространил по кредитным организациям и торгово-сервисным предприятиям специальный технический бюллетень, который описывает алгоритм интеграции сервиса в системы оплаты покупок. Его получение «Ведомостям» подтвердили несколько крупных банков. Представители Альфа-банка, «ФК Открытие», «Тинькофф банка», «Зенита» и «Синары» сообщили о готовности распространить этот сервис на своих клиентов, которым оказываются услуги эквайринга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных