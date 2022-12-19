НСПК обязала банки обеспечить новый способ оплаты в интернет-магазинах

Оператор банковских карт «Мир» – Национальная система платежных карт (НСПК) – потребовал от банков обеспечить возможность оплаты с помощью сервиса MirPay в интернет-магазинах, на их сайтах и приложениях (только для пользователей Android). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в крупных банках. Информацию подтвердил представитель НСПК. Внедрить сервис необходимо к марту 2023 г.