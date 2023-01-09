Курс доллара упал ниже 70 рублей

Цены на газ продолжают падать, что плохо для экспорта, а цена на нефть стагнирует на одном уровне, замечает Прокудин. Возможно, дисконт Urals к Brent сократится, что позволит видеть курс в районе 70 руб./$ еще месяц, прогнозирует он. Если счет текущих операций останется профицитным, то с большей долей вероятности рубль останется в диапазоне чуть ниже 70 руб./$, согласен Джиоев. В первые послепраздничные дни торгов на рынке в целом (не только валютном) может наблюдаться повышенная волатильность, добавляет он.