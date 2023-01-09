Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс доллара упал ниже 70 рублейНа рынок после выходных вернулись основные участники
Рубль в первый день торгов после новогодних праздников укрепляется к иностранной валюте, следует из данных Мосбиржи. Доллар по состоянию на 12:50 терял 2,54 руб. и стоил 69,5 руб./$, евро падал на 1,52 руб. до 74,6 руб. Юань также ослаб к рублю на 27 коп. и торгуется по 10,22 руб.
Рубль вернулся к верхней границе коридора 65-70 руб./$, который выглядит наиболее логичным при текущих параметрах платежного баланса, рассказал аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. Сейчас на рынок приходит валюта в рамках экспортных поступлений, которые осуществляются в том числе в праздники, но оплата импортных операций проходит только в рабочие дни, что и спровоцировало укрепление рубля, объясняет главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. После 25 января ситуация вернется к норме, ожидает он.
Экспорт подавлен на фоне снижения абсолютных объемов поставки сырья и резкого расширения спреда Brent и российской Urals не в пользу последней, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Волатильность рубля в начале 2023 г. – лишь отголоски взрывной турбулентности и ослабления нацвалюты конца 2022 г., полагает он. На рынок после выходных вернулись основные участники и колебания первой недели года были точно не показательны, отмечает он. Сейчас на фоне возросшей ликвидности формируется адекватный курс, резюмирует эксперт.
Цены на газ продолжают падать, что плохо для экспорта, а цена на нефть стагнирует на одном уровне, замечает Прокудин. Возможно, дисконт Urals к Brent сократится, что позволит видеть курс в районе 70 руб./$ еще месяц, прогнозирует он. Если счет текущих операций останется профицитным, то с большей долей вероятности рубль останется в диапазоне чуть ниже 70 руб./$, согласен Джиоев. В первые послепраздничные дни торгов на рынке в целом (не только валютном) может наблюдаться повышенная волатильность, добавляет он.
В моменте нельзя исключать и более высоких уровней доллара США, евро, юаня, но, по оценкам БКС, основной этап девальвации завершен, замечает Зельцер. Возможные скачки валютных пар вверх будут носить временный характер. Даже если доллар в моменте отправится на максимумы декабря, выше 73 руб./$, он будет способен также быстро упасть к 70 руб./$ и даже ниже.