Газета
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

На рынок после выходных вернулись основные участники
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Рубль в первый день торгов после новогодних праздников укрепляется к иностранной валюте, следует из данных Мосбиржи. Доллар по состоянию на 12:50 терял 2,54 руб. и стоил 69,5 руб./$, евро падал на 1,52 руб. до 74,6 руб. Юань также ослаб к рублю на 27 коп. и торгуется по 10,22 руб. 

Рубль вернулся к верхней границе коридора 65-70 руб./$, который выглядит наиболее логичным при текущих параметрах платежного баланса, рассказал аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. Сейчас на рынок приходит валюта в рамках экспортных поступлений, которые осуществляются в том числе в праздники, но оплата импортных операций проходит только в рабочие дни, что и спровоцировало укрепление рубля, объясняет главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. После 25 января ситуация вернется к норме, ожидает он.

Экспорт подавлен на фоне снижения абсолютных объемов поставки сырья и резкого расширения спреда Brent и российской Urals не в пользу последней, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Волатильность рубля в начале 2023 г. – лишь отголоски взрывной турбулентности и ослабления нацвалюты конца 2022 г., полагает он. На рынок после выходных вернулись основные участники и колебания первой недели года были точно не показательны, отмечает он. Сейчас на фоне возросшей ликвидности формируется адекватный курс, резюмирует эксперт.

Цены на газ продолжают падать, что плохо для экспорта, а цена на нефть стагнирует на одном уровне, замечает Прокудин. Возможно, дисконт Urals к Brent сократится, что позволит видеть курс в районе 70 руб./$ еще месяц, прогнозирует он. Если счет текущих операций останется профицитным, то с большей долей вероятности рубль останется в диапазоне чуть ниже 70 руб./$, согласен Джиоев. В первые послепраздничные дни торгов на рынке в целом (не только валютном) может наблюдаться повышенная волатильность, добавляет он.

В моменте нельзя исключать и более высоких уровней доллара США, евро, юаня, но, по оценкам БКС, основной этап девальвации завершен, замечает Зельцер. Возможные скачки валютных пар вверх будут носить временный характер. Даже если доллар в моменте отправится на максимумы декабря, выше 73 руб./$, он будет способен также быстро упасть к 70 руб./$ и даже ниже.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных