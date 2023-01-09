Власти планируют запустить новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан

Минфин и ЦБ ранее разработали программу долгосрочных сбережений граждан, которая позволит получать дополнительный доход после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций — до момента назначения пенсии. Министерство презентовало ее основные направления 9 декабря 2022 г. Согласно планам, долгосрочные сбережения будут формироваться за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также сформированных средств граждан в накопительной части пенсии (заморожены с 2014 г. – «Ведомости»). Государство готово софинансировать уплачиваемые взносы граждан до 36 000 руб. в год, предлагать ежегодный налоговый вычет до 52 000 руб. (при уплате взносов до 400 000 руб.), отмечал представитель министерства. Сформированные средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. Участие в программе будет добровольным и предусматривает страхование внесенных средств по аналогии с банковскими вкладами на сумму 2,8 млн руб.