Власти планируют запустить новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан

Власти планируют запустить новый инструмент для долгосрочных накоплений гражданОн может быть популярен у населения при наличии налоговых стимулов, считают эксперты
Правительство вместе с Банком России проработают возможность выпуска долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) без промежуточных купонных выплат, говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 г. Такой инструмент нужен для формирования долгосрочных накоплений граждан, указывается в документе.
Альтернативными мерами стимулирования формировать такие накопления может стать введение института безотзывных вкладов с установлением для них повышенного размера защиты в системе страхования вкладов (сейчас эта сумма составляет 1,4 млн руб.), добавляется в стратегии. Планируется также развивать институт сберегательных сертификатов.
Создание линейки специальных финансовых продуктов и инструментов будет ориентировано в том числе и на граждан с невысокими доходами, ограниченных в возможности приобретения продуктов и услуг финансового рынка, следует из документа. Это будет способствовать уменьшению их затрат и, как следствие, снижению неравномерности распределения доходов, поясняется там.
В конце декабря 2022 г. Минфин сообщил, что не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте, «в связи с достижением целей, поставленных при запуске этого инструмента». В министерстве указывали, что сейчас для граждан доступны иные виды ОФЗ: с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН).
Минфин и ЦБ ранее разработали программу долгосрочных сбережений граждан, которая позволит получать дополнительный доход после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций — до момента назначения пенсии. Министерство презентовало ее основные направления 9 декабря 2022 г. Согласно планам, долгосрочные сбережения будут формироваться за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также сформированных средств граждан в накопительной части пенсии (заморожены с 2014 г. – «Ведомости»). Государство готово софинансировать уплачиваемые взносы граждан до 36 000 руб. в год, предлагать ежегодный налоговый вычет до 52 000 руб. (при уплате взносов до 400 000 руб.), отмечал представитель министерства. Сформированные средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. Участие в программе будет добровольным и предусматривает страхование внесенных средств по аналогии с банковскими вкладами на сумму 2,8 млн руб.
КАКИМ БУДЕТ МЕХАНИЗМ
Такие ОФЗ будут распространяться и обращаться по аналогии с уже существующими ОФЗ-н, считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. При этом дисконт к номиналу будет более значительным, чтобы обеспечить необходимый уровень доходности, добавляет он.
Так как купонных выплат по этому виду бумаг не предполагается, доход будет формироваться за счет дисконта – например, Минфин размещает ОФЗ по цене 80% от номинала, а погашает – 100% от номинала, поясняет макроэкономист Виктор Тунев. Сейчас физические лица не могут выставлять заявки по ОФЗ напрямую, напоминает эксперт. «В идеале бумаги должны размещаться как и другие гособлигации — на аукционах с доступом всех участников торгов», – отмечает Тунев.
Скорее всего, механизм будет похож на американскую систему 401k plan, которая позволяет направлять часть заработка на инвестиционный спецсчет, полагает главный экономист по России и СНГ Александр Исаков. Тогда накопления становятся доступны после выхода на пенсию либо в определенных случаях – например, для оплаты крупных медицинских трат, добавляет он.
ДОХОДНОСТЬ И СПРОС
Доходность новых бумаг будет сопоставима с другими ОФЗ и составит от 7 до 10% в зависимости от срока до погашения, считает Тунев. По словам эксперта, если облигации будут не слишком длинные – 1-3 года, то спрос будет большой не только со стороны населения, но и со стороны банков.
Доходность может составить порядка 10% для долга на 10 лет, полагает Исаков. При этом если правительство не даст стимулов для такого сбережения, то инструмент не будет популярен у населения, считает эксперт. Стандартной мотивацией является освобождение перечислений от НДФЛ, указывает он.
Купонные ОФЗ-н дают премию к кривой ОФЗ на уровне нескольких сотен базисных пунктов, напоминает Вайсберг. При наличии налогового вычета новые бумаги поначалу будут котироваться с премией, близкой к ОФЗ-н. Сейчас в обращении находятся ОФЗ-н на сумму 22 млрд руб. по номиналу. «Поскольку новые бумаги будут иметь более длинные сроки обращения, думаю, поначалу покупать их будут менее активно, даже учитывая более выгодные условия инвестирования», – полагает Вайсберг.
Риски для инвесторов сохранятся те же, что и в других ОФЗ, – изменение процентных ставок и цены, отмечает Тунев. Техническим плюсом для инвестора станет то, что он реже будет видеть отрицательный результат своей инвестиции, добавляет он. Многие инвесторы стремятся получать регулярный доход по своим вложениям, что в отсутствие купонных выплат приведет к тому, что они будут требовать существенную премию к кривой ОФЗ, добавляет Вайсберг.
ЗАЧЕМ ЭТО ГОСУДАРСТВУ
Фактически такие бескупонные облигации уже продавались населению в 1998 г. (ГКО, краткосрочные государственные облигации. — «Ведомости»), напоминает Вайсберг. Преимуществом для государства в этом случае является отсутствие расходов на обслуживание долга до момента погашения, указывает эксперт. Для эмитента такие ОФЗ удобнее тем, что они не увеличивают расходы бюджета, согласен Тунев, но это имеет формальное значение, которое не влияет на долгосрочное финансовое планирование.
Минфину такой инструмент требуется для безинфляционного финансирования дефицита бюджета, указывает Исаков. «Заимствование у банков эквивалентно новому кредитованию и приводит к росту инфляции, тогда как стимулирование сбережений публики замораживает спрос и переносит его в будущее», – поясняет он. Кроме того, по словам Исакова, правительство пытается снизить текущие расходы на обслуживание долга — сегодня процентные платежи достигли 1,5% ВВП, что близко к американским уровням.