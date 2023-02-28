SuperJob оценил номинальный рост зарплат в прошлом году в 12%

За январь – октябрь 2022 г. зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% в годовом выражении, следует из последних данных Росстата. По данным статведомства, за этот период реальные заработные платы (за вычетом инфляции) уменьшились на 1,3%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в 2022 г. должны были сократиться на 2%. В 2023 г. рост реальных зарплат прогнозируется на 2,6%, а в 2024 г. – на 2,9%. При этом в Минэке допускали, что ряд параметров прогноза может быть улучшен.