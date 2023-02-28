Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

SuperJob оценил номинальный рост зарплат в прошлом году в 12%

Больше всего оклады выросли в IT, строительстве и промышленности
Антон Козлов
Максим Стулов / Ведомости

Зарплатные предложения работодателей за 2022 г. выросли в целом на 11,6%, сообщил в интервью «Ведомостям» президент рекрутингового сервиса SuperJob Алексей Захаров. «Конечно, это незначительно ниже инфляции в 11,94% за 2022 г., но стоит учитывать, что зарплаты росли преимущественно у высококвалифицированных специалистов, в то время как специалисты средней и низкой квалификации в лучшем случае не увидели их сокращения», – уточнил он. Наибольший рост, по данным SuperJob, наблюдался в IT-отрасли (15%), строительстве (12,5%) и промышленности (11,6%).

За январь – октябрь 2022 г. зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% в годовом выражении, следует из последних данных Росстата. По данным статведомства, за этот период реальные заработные платы (за вычетом инфляции) уменьшились на 1,3%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в 2022 г. должны были сократиться на 2%. В 2023 г. рост реальных зарплат прогнозируется на 2,6%, а в 2024 г. – на 2,9%. При этом в Минэке допускали, что ряд параметров прогноза может быть улучшен.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных