SuperJob оценил номинальный рост зарплат в прошлом году в 12%Больше всего оклады выросли в IT, строительстве и промышленности
Зарплатные предложения работодателей за 2022 г. выросли в целом на 11,6%, сообщил в интервью «Ведомостям» президент рекрутингового сервиса SuperJob Алексей Захаров. «Конечно, это незначительно ниже инфляции в 11,94% за 2022 г., но стоит учитывать, что зарплаты росли преимущественно у высококвалифицированных специалистов, в то время как специалисты средней и низкой квалификации в лучшем случае не увидели их сокращения», – уточнил он. Наибольший рост, по данным SuperJob, наблюдался в IT-отрасли (15%), строительстве (12,5%) и промышленности (11,6%).
За январь – октябрь 2022 г. зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% в годовом выражении, следует из последних данных Росстата. По данным статведомства, за этот период реальные заработные платы (за вычетом инфляции) уменьшились на 1,3%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в 2022 г. должны были сократиться на 2%. В 2023 г. рост реальных зарплат прогнозируется на 2,6%, а в 2024 г. – на 2,9%. При этом в Минэке допускали, что ряд параметров прогноза может быть улучшен.