ЦБ раскрыл долю юаня в банковских балансах

На фоне санкций весной прошлого года регулятор ввел валютный контроль. Граждане могут снять со своих валютных счетов до $10 000 (либо в эквиваленте, если речь о других иновалютах) в каждой организации, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 г. При этом физлицо не сможет получить более $10 000 с нескольких счетов в одном банке. Если же счет открыт после 9 марта, то получить деньги с него можно только в пересчете на рубли по рыночному курсу на день снятия. Банки могут продавать наличную валюту в кассах, но только евро и доллары США, поступившие после 9 апреля 2022 г.