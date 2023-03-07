ЦБ раскрыл долю юаня в банковских балансах

ЦБ раскрыл долю юаня в банковских балансахНесмотря на ее быстрый рост, она все еще мала
Клиенты российских банков все активнее занимают и размещают средства в китайской валюте, но ее доля в банковских балансах пока слишком мала, следует из обзора Центробанка.
Задолженность компаний в юанях по итогам 2022 г. составила около 1%, или почти 600 млрд руб., от всего корпоративного портфеля (59,1 трлн руб.), следует из обзора. При этом общая доля кредитов в иностранных валютах падала весь прошлый год из-за санкций с 23 до 16%, или 9,46 трлн руб.
Санкции привели к падению привлекательности валют недружественных стран и ускорению девалютизации экономики: все активы в инвалюте за прошлый год снизились на 12,3% до $290 млрд. Сокращение происходило в основном благодаря постепенной девалютизации корпоративного портфеля (около 50% активов в инвалюте), отмечает ЦБ.
Доля китайской валюты в клиентских средствах также росла, но пока она незначительна – около 2% депозитов. Исходя из данных ЦБ, на конец 2022 г. компании и граждане хранили в банках 88,4 трлн руб. Таким образом, на юань приходится 1,8 трлн в рублевом эквиваленте.
Банковские пассивы в иностранной валюте падали в прошлом году быстрее активов – на 26,6% до $259 млрд в основном за счет клиентских средств, пишет ЦБ. Этому способствовало несколько факторов: временные требования об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами (сдерживало прирост валютных остатков), конвертация клиентами валютных средств в рубли с фиксацией прибыли после роста курса доллара в начале года, а также осуществление переводов своих средств за рубеж.
Средства граждан в прошлом году в валюте сильно сократились: на 41%, или 2,6 трлн руб. в рублевом эквиваленте, из-за конвертации части средств в рубли, чему способствовали ограничительные меры Банка России на снятие валюты, говорится в обзоре ЦБ.
На фоне санкций весной прошлого года регулятор ввел валютный контроль. Граждане могут снять со своих валютных счетов до $10 000 (либо в эквиваленте, если речь о других иновалютах) в каждой организации, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 г. При этом физлицо не сможет получить более $10 000 с нескольких счетов в одном банке. Если же счет открыт после 9 марта, то получить деньги с него можно только в пересчете на рубли по рыночному курсу на день снятия. Банки могут продавать наличную валюту в кассах, но только евро и доллары США, поступившие после 9 апреля 2022 г.
Доля валютных средств населения на 1 января снизилась до 11,2% (с исключением влияния валютной переоценки) с 19,9% на начало 2022 г. В рублевом эквиваленте это чуть более 4 трлн. Средства граждан в юанях растут, но их «доля в масштабах всех средств физлиц пока остается незначительной», отмечает ЦБ. При этом весь депозитный портфель граждан вырос на 6,9% до 36,6 трлн руб. – за счет рублевых остатков. Рост обусловлен выплатой значительного объема социальных пособий в декабре, а также авансированием пенсий за январь 2023 г. (суммарно 2,5 трлн руб.). Без учета этого притока средства физлиц сократились бы на 0,7%, или 200 млрд руб.
Средства компаний в валюте за прошлый год тоже активно сокращались — они упали на $29,2 млрд, или на 19%, в том числе из-за конвертации средств отдельных клиентов в рубли. При этом весь депозитный портфель вырос на 20,6% до 45 трлн руб. — росли только рублевые остатки (+9,3 трлн руб., или 34%).