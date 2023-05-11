Как отразится на автовладельцах введение автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО

«Проблема в самой системе ОСАГО, она работает в нашей стране с большим скрипом. Ежегодное подорожание полиса съедает все выгоды от безаварийного вождения. И, несмотря на это, чаще всего страховка не покрывает даже ремонт средней тяжести», – сообщил Урюков «Ведомостям». Этим объясняется то, что все больше водителей отказываются от ОСАГО, предпочитая заплатить штраф 800 руб. Или купить заведомо поддельный полис на «черном рынке» за 1500-2000 руб.