Как отразится на автовладельцах введение автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО

Как отразится на автовладельцах введение автоматических штрафов за отсутствие ОСАГОВ ЦБ считают, что эта мера позволит снизить количество правонарушений на дорогах
Введение автоматических штрафов с камер за отсутствие полисов ОСАГО повысит защищенность имущественных интересов добросовестных автовладельцев и будет способствовать снижению стоимости полисов для них. Об этом «Ведомостям» заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Анализ компенсационных выплат, проведенный РСА, показывает, что доля водителей без полисов ОСАГО оценивается в 10,1%, отметил он. Благодаря запуску проекта по камерам ее можно будет снизить. «Снижение количества водителей без полисов ОСАГО позволит повысить защиту имущественных интересов потерпевшего в ДТП, автомобилю которого был нанесен ущерб», – сказал Уфимцев. В противном случае добропорядочные участники движения, имеющие автостраховку, могут пострадать от водителя, чья ответственность не застрахована, подчеркнул собеседник.
«Недобросовестные автовладельцы, ездящие без полисов ОСАГО, создают дополнительную финансовую нагрузку на тех, кто покупает полисы обязательной «автогражданки», – считает президет РСА. Во-первых, это риски оказаться потерпевшим в ДТП, у виновника которого нет ОСАГО, и пытаться взыскивать с него компенсацию ущерба через суд, говорит он. Это существенно сложнее и дороже, чем получить страховую выплату от компании. Во-вторых, совокупный ущерб, причиняемый такими недобросовестными автовладельцами всей системе ОСАГО, неизбежно распределяется на всех автовладельцев, полагает эксперт.
Центробанк, профильные министерства и страховщики обсуждают поправки, которые позволят штрафовать не оформивших полисы ОСАГО водителей при нарушении правил дорожного движения под дорожную камеру и езду без страховки, заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов в интервью «РИА Новости» 11 мая. Если при фиксации нарушения ПДД автомобиль будет дополнительно проверяться на наличие полиса ОСАГО, можно рассчитывать на снижение этих нарушений, отметил он.
По словам Смирнова, для обсуждения поправок создана рабочая группа. Механизм информационного взаимодействия РСА и МВД и целесообразность поправок обсуждаются с участниками страхового рынка. ЦБ, не обладающему правом законодательной инициативы, отведена координирующая роль.
Езда на автомобиле без полиса ОСАГО действительно стала значимой проблемой, особенно в регионах, говорит эксперт инфраструктурного центра «Автонет» НТИ Московского политехнического университета Юрий Урюков. Государство стремится усилить контроль за соблюдением нормы ПДД, согласно которой водитель обязательно должен иметь при себе полис ОСАГО. Прорабатываются разные механизмы контроля за наличием страховки у автовладельцев, но пока нельзя сказать, какой из них будет более эффективным, отмечает эксперт.
«Проблема в самой системе ОСАГО, она работает в нашей стране с большим скрипом. Ежегодное подорожание полиса съедает все выгоды от безаварийного вождения. И, несмотря на это, чаще всего страховка не покрывает даже ремонт средней тяжести», – сообщил Урюков «Ведомостям». Этим объясняется то, что все больше водителей отказываются от ОСАГО, предпочитая заплатить штраф 800 руб. Или купить заведомо поддельный полис на «черном рынке» за 1500-2000 руб.
На стоимость полисов ОСАГО нововведение вряд ли повлияет, полагает Урюков. «Страховые компании всегда будут лоббировать повышение стоимости полисов. Мы видим, что высокая конкуренция не очень стимулирует их для того, чтобы делать существенные скидки», – подчеркнул он.
Автоматический контроль наличия полиса ОСАГО у водителей при помощи камер фиксации нарушения ПДД обсуждается уже давно, однако до сих пор существовали технические сложности для его внедрения, сообщил «Ведомостям» автоюрист Дмитрий Славнов.
Такая мера, по его словам, могла бы стать эффективным способом борьбы с незастрахованными автомобилями. «Например, для машин такси очень высокая стоимость страховки и многие водители подделывают полис. К кому обращаться пассажиру в случае ДТП, если полиса нет или он поддельный? Пассажир в таком случае незащищен», – пояснил эксперт.
Собеседник добавил, что вероятность ошибки при автоматической фиксации правонарушений на дороге есть всегда, но любой водитель может обжаловать свой штраф в течение 10 дней.
Введение системы двойных штрафов едва ли заставит недобросовестных водителей приобрести страховку, считает автоюрист Константин Юрков. По его словам, многие автовладельцы избегают ОСАГО из-за того, что страховка часто не покрывает всю сумму ущерба при наступлении страхового случая. Кроме того, страховые компании часто отказывают в выплате на формальных основаниях, вынуждая своего клиента обращаться в суд. «Судебный процесс – это дополнительные затраты и время. Многие не выдерживают и предпочитают не покупать страховку вовсе», – заявил эксперт «Ведомостям».
В декабре 2022 г. РСА предложил повысить штраф за вождение автомобиля без полиса ОСАГО до 5000 руб. В РСА заявили, что действующий штраф в 800 руб. не менялся уже 18 лет и его размер должен быть сопоставим со стоимостью полиса. В апреле замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что Минфин поддерживает увеличение штрафа за езду без полиса ОСАГО до «экономически разумного уровня».
Ранее власти предложили временно увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. С такой рекомендацией к Минфину обратился комитет Совета Федерации по финансовой политике. Сколько должно будет действовать нововведение, в рекомендациях не уточняется. Помимо увеличения сроков сенаторы предложили ЦБ и РСА обновлять единые справочники с ценами на запчасти при расчете стоимости ремонта чаще, чем раз в квартал, из-за их высокой волатильности на рынке.