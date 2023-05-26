Газета
Финансы

Инвесторы в 2022 году увеличили переводы иностранным брокерам в 16 раз

Риски роста сбережений в иностранных инструментах растут
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Частные инвесторы стали покупать иностранные ценные бумаги через брокеров-нерезидентов, тогда как раньше делали это через российскую инфраструктуру, следует из обзора финансовой стабильности Банка России. В 2022 г. физлица перевели иностранным брокерам 228 млрд руб. – это в 16 раз больше по сравнению с 2021 г., говорится в документе. В этом году тенденция сохранилась – инвесторы за I квартал перевели нерезидентам еще 50 млрд руб.

Через российскую инфраструктуру в прошлом году граждане купили иностранных акций на 14 млрд руб. и продали иностранных облигаций на 36 млрд руб. По итогам 2022 г. оборот торгов зарубежными бумагами на «СПБ бирже», главном провайдере иностранных акций, упал в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом до $122,2 млн. По итогам апреля 2023 г. объем сделок на бирже составил $2,5 млрд. Это на 6% меньше марта ($2,65 млрд) и более чем вдвое – на 72% – апреля 2022 г. ($8,9 млрд).

Банк России замечает, что риски дальнейшей блокировки иностранных ценных бумаг, купленных с использованием инфраструктуры недружественных стран, остаются на высоком уровне. В частности, для защиты инвесторов от санкционных рисков ЦБ ограничил покупки ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов с 1 января.

В замещающих облигациях произошло ралли на фоне ослабления рубля

Эксперты считают, что сейчас цены этих бумаг привлекательны для долгосрочных инвесторов

Российские акции стали единственным типом ценных бумаг, который физлица покупали на протяжении 2022–2023 гг., пишет ЦБ в отчете. По данным регулятора, приток средств на рынок составил 1,2 трлн руб. Важное отличие от предыдущих лет, по мнению ЦБ, состоит в том, что после 2022 г. основные покупки совершались с крупными пакетами акций на внебиржевом рынке. Во многом – для целей возврата акций в российскую инфраструктуру и переоформления собственности из-за санкционных рисков.

На биржевом рынке физлица заняли преимущественно выжидательную позицию и заключали небольшие сделки, несмотря на значительный рост числа новых клиентов с начала марта 2022 г. Доля частных инвесторов на Мосбирже впервые превысила значение в 80% в ноябре прошлого года. Повышение влияния физлиц на фондовый рынок началось в прошлом году после ухода иностранных институциональных игроков. 

ЦБ в очередной раз подчеркнул, что для успешной структурной трансформации российской экономики важно сохранить доверие инвесторов к фондовому рынку, в том числе физлиц с небольшим объемом портфелей. Одним из важных элементов здесь регулятор видит постепенное раскрытие финансовой отчетности российскими компаниями. 

Ранее по теме: Акции российских нефтяников могут выиграть от возможного дефицита нефти

Акционеры и инвесторы в долговые инструменты ограничены в возможности в полной мере оценить риски эмитентов, которые перестали публиковать финансовую отчетность и другую информацию, объяснил ЦБ. 

Например, отчетность перестали в 2022 г. раскрывать крупные добывающие компании – «Северсталь», Алроса, «Сургутнефтегаз», «Транснефть», писали ранее «Ведомости». В апреле на встрече с депутатами председатель ЦБ Эльвира Набиуллина настаивала на том, что очень важно вернуться к полноценному раскрытию информации, «чтобы инвесторы понимали, куда вкладывают средства, и видели предсказуемую дивидендную политику».

В случае снижения доверия ЦБ указал на возможные риски: рост сбережений граждан в иностранных инструментах, отток средств из российской банковской системы, а также снижение возможности компаний привлекать долгосрочное финансирование.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных