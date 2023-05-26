Инвесторы в 2022 году увеличили переводы иностранным брокерам в 16 раз

Через российскую инфраструктуру в прошлом году граждане купили иностранных акций на 14 млрд руб. и продали иностранных облигаций на 36 млрд руб. По итогам 2022 г. оборот торгов зарубежными бумагами на «СПБ бирже», главном провайдере иностранных акций, упал в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом до $122,2 млн. По итогам апреля 2023 г. объем сделок на бирже составил $2,5 млрд. Это на 6% меньше марта ($2,65 млрд) и более чем вдвое – на 72% – апреля 2022 г. ($8,9 млрд).