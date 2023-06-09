В Denizbank прокомментировали списание средств и закрытие счетов россиян

В середине апреля один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD уведомил россиян, что начнет переводить их активы на отдельный сегрегированный счет, по которому будут установлены ограничения по переводу наличных, писал Forbes. В частности, на него будут приходить выплат по купонам и дивиденды, а также средства от продажи ценных бумаг. При этом перевести потом деньги на свой обычный счет в том же банке российские клиенты не смогут. В Emirates NBD это объяснили «директивой ЕС» и уточнили, что у нововведения не будет исключения для россиян с резидентством в ОАЭ.