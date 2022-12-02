Нацбанк Киргизии объяснил приостановку работы с картами «Мир» санкциями США

14 октября карты «Мир» перестал принимать киргизский «Компаньон». Речь идет о приостановке приема карт, выпущенных Сбербанком, Внешторгбанком, Промсвязьбанком, Альфа-банком и др. От обслуживания карт «Мир» перечисленных банков отказались с 4 октября. Позже обслуживание прекратили еще несколько банков — «Доскредобанк», «Бакай банк», «Оптима банк», «Бай Тушум» и «Кыргызстан». Сколько продлится запрет, не уточняется, но, по данным представителя «Бакай банка», он «будет долгим».