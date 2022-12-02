Нацбанк Киргизии объяснил приостановку работы с картами «Мир» санкциями США
Некоторые банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир» из-за опасений попасть под санкции со стороны США, сообщил замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков во время выступления в парламенте республики.
«Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей», — сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Куленбекова, сотрудничество с платежной системой «Мир» может сильно навредить деятельности киргизских банков. Он подчеркнул, что коммерческие банки принимали решение о прекращении работы с «Миром» самостоятельно, без давления со стороны Национального банка.
14 октября карты «Мир» перестал принимать киргизский «Компаньон». Речь идет о приостановке приема карт, выпущенных Сбербанком, Внешторгбанком, Промсвязьбанком, Альфа-банком и др. От обслуживания карт «Мир» перечисленных банков отказались с 4 октября. Позже обслуживание прекратили еще несколько банков — «Доскредобанк», «Бакай банк», «Оптима банк», «Бай Тушум» и «Кыргызстан». Сколько продлится запрет, не уточняется, но, по данным представителя «Бакай банка», он «будет долгим».
Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.
Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».
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