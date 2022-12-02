Газета
Финансы

Нацбанк Киргизии объяснил приостановку работы с картами «Мир» санкциями США

Ведомости

Некоторые банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир» из-за опасений попасть под санкции со стороны США, сообщил замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков во время выступления в парламенте республики.

«Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей», — сказал он (цит. по ТАСС).

По словам Куленбекова, сотрудничество с платежной системой «Мир» может сильно навредить деятельности киргизских банков. Он подчеркнул, что коммерческие банки принимали решение о прекращении работы с «Миром» самостоятельно, без давления со стороны Национального банка.

14 октября карты «Мир» перестал принимать киргизский «Компаньон». Речь идет о приостановке приема карт, выпущенных Сбербанком, Внешторгбанком, Промсвязьбанком, Альфа-банком и др. От обслуживания карт «Мир» перечисленных банков отказались с 4 октября. Позже обслуживание прекратили еще несколько банков — «Доскредобанк», «Бакай банк», «Оптима банк», «Бай Тушум» и «Кыргызстан». Сколько продлится запрет, не уточняется, но, по данным представителя «Бакай банка», он «будет долгим».

Ранее по теме: Два банка Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир»

Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.

Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных