ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов

Для развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) базовые условия созданы еще в 2021 г., но до сих пор остаются открытыми вопросы налогообложения, обращения таких активов в традиционной инфраструктуре рынка ценных бумаг и раскрытия информации. Об этом рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин во время своего выступления на форуме рейтингового агентства АКРА. «Базовые условия мы с вами создали, но всегда есть куда стремиться», – отметил он.