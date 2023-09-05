ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов

ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активовСреди них – доработка налогообложения и допуск ЦФА к организованным торгам
Для развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) базовые условия созданы еще в 2021 г., но до сих пор остаются открытыми вопросы налогообложения, обращения таких активов в традиционной инфраструктуре рынка ценных бумаг и раскрытия информации. Об этом рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин во время своего выступления на форуме рейтингового агентства АКРА. «Базовые условия мы с вами создали, но всегда есть куда стремиться», – отметил он.
По оценкам Банка России, совокупный объем всех выпусков ЦФА сейчас составляет более 25 млрд руб.
Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА уже находятся 10 компаний – «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк», НРД и «Блокчейн хаб» («ЦФА хаб»). 3 августа Банк России включил Московскую биржу в реестр операторов обмена ЦФА.
Сейчас, по словам Пронина, ЦБ прорабатывает с участниками рынка некоторые вопросы. Среди них – учет в единой базе по налогу на прибыль ЦФА наряду с финансовыми инструментами, которые обращаются на биржах. Также есть законопроект, который позволит самим ЦФА обращаться в традиционной финансовой инфраструктуре, отметил Пронин. «В ближайшем обозримом будущем он получит свое воплощение как минимум в форме цифровых свидетельств», – добавил он.
Но у ЦФА остается регуляторный арбитраж с традиционными финансовыми инструментами с точки зрения раскрытия информации, указал Пронин. В частности сейчас ЦБ думает, что может быть использовано в качестве «необременительной» формы раскрытия информации об эмитентах цифровых активов.
Важно не забывать про устойчивость рынка цифровых активов и защиту инвесторов, добавил Пронин: необходимо упорядочить процесс потенциального прекращения деятельности операторов по выпуску и обмену ЦФА. «У нас не должно быть ситуаций, в которых инвесторы будут себя чувствовать некомфортно, будучи лишенными возможности распоряжаться своими цифровыми активами», – заявил Пронин. Для этого нужно создать бесшовное пространство между разными операторами выпуска и обмена ЦФА, добавил он.
В начале июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о том, что Банк России готов рассмотреть возможность внедрения ЦФА на акции публичных компаний, если на это будет запрос от рынка: сейчас это запрещено законом.
В конце августа Сбербанк впервые в России выдал кредит через ЦФА под реальный имущественный залог. Цифровые активы выступили долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, пояснил представитель «Сбера». Эмитентом первой такой сделки стал производитель профессиональных моющих средств и автохимии «ТД Граcc», а размер кредита составил 100 млн руб.
Альфа-банк решил выпускать аналоги структурных облигаций в виде ЦФА, которые будут привязаны к реальным финансовым активам – стоимости акций «Лукойла» и величине ключевой ставки. Объем первого выпуска ЦФА Альфа-банком составит до 300 млн руб., а срок обращения – один месяц. В июле нефтегазохимическая компания «Сибур» через «Лайтхаус» провела сделку по размещению свободной рублевой ликвидности в виде ЦФА сроком на 30 дней. ЦФА в данном случае выступают инструментом межкорпоративного кредитования, который позволяет эмитенту разместить долг в виде цифрового актива, а инвестору – с помощью свободной денежной ликвидности купить его с доходностью выше, чем банковский депозит. «Сибур» в качестве инвестора разместил свыше 400 млн руб.