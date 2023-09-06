Минфин рассчитывает заместить евробонды до конца года

С начала 2023 г., по данным Мосбиржи, замещающие облигации составляют треть от корпоративных облигаций в стакане, при этом основным источником ликвидности в долговом рынке стали физлица, заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на форуме РБК. Доля физлиц на долговом рынке сейчас составляет 66%, добавила она.