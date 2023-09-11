Глава системы «Мир» прокомментировал введение отложенной оплаты за такси

Глава системы «Мир» прокомментировал введение отложенной оплаты за таксиЭто касается особенностей процессинга и не затронет пользователей напрямую
Расширение в платежной системе «Мир» применения функционала по отложенному списанию денежных средств с карт при оплате товаров не затронет пользователей напрямую, рассказал «Ведомостям» генеральный директор НСПК Владимир Комлев в кулуарах Восточного экономического форума. «Никак это не затронет пользователей [при оплате] – у них будет, может быть, удобно и всегда проходить оплата, хотя и сейчас с этим проблем больших нет», – отметил он.
Сейчас отложенные платежи по картам «Мир» действуют только при оплате проезда в общественном транспорте, например, когда сначала блокируется рубль, а спустя какое-то время списывается полная сумма за проезд. Весной 2024 г. банки смогут проводить отложенные операции по картам, реквизиты которых сохранены у продавца, писал в августе РБК со ссылкой на технологический бюллетень «Мира». Например, это может быть оплата покупок в пунктах выдачи заказов маркетплейсов или оплата услуг такси, каршеринга и проката средств индивидуальной мобильности.
В «Мир» это объясняли тем, что растет количество операций оплаты, инициированных держателями карт по сохраненным реквизитам, которые из соображений удобства обслуживания клиентов некоторым торговым точкам хотелось бы проводить в режиме отложенной авторизации.
По словам Комлева, нововведения, скорее, история про «внутрянку работы платежной системы», специфику некоторых транзакций от банка-эквайера (обслуживает карту при платеже) к банку-эмитенту (выпускает карту) и то, какие на уровне процессинга могут возникать нестыковки. «Бюллетень больше посвящен закулисной кухне того, как проходят между банками транзакции через платежную систему, что можно, что нельзя, где чья ответственность – это достаточно специальные вещи», – прокомментировал он.
«Если внутренние системы банков настроены не всегда точно (а они должны настраиваться всегда в полном соответствии правилам, которые публикуются), то мы периодически вносим правки, и это, скорее, не для человека», – отметил глава «Мира», добавив, что «человек платил, платит и будет платить». Он добавил, что все заинтересованы в том, чтобы транзакционная конверсия была максимальной и проходило максимальное количество операций.
Режим отложенной авторизации может применяться для того, чтобы списать деньги, если у продавца нет физической возможности сделать это сразу, либо если проведение операции реального времени приводит к неудобствам для клиентов и, как следствие, к снижению количества выполняемых операций, уточнялось в бюллетене. Расширение применения отложенной авторизации позволяет устранить эти проблемы, но несет в себе дополнительные риски для продавцов, связанные с возможной неоплатой покупок. Риски неправомерного списания денег с карты клиента, а также за невозможность списания средств в полном объеме ложатся на банки-эквайеры, которые обслуживают торговую точку, следует из бюллетеня.
Как объяснял РБК представитель Национальной системы платежных карт (НСПК), применение отложенной авторизации позволит улучшить скорость и качество обслуживания держателей карт «Мир» в тех случаях, когда выполнение операции в режиме реального времени невозможно по причине отсутствия связи либо занимает слишком много времени.