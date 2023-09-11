Глава системы «Мир» прокомментировал введение отложенной оплаты за такси

Режим отложенной авторизации может применяться для того, чтобы списать деньги, если у продавца нет физической возможности сделать это сразу, либо если проведение операции реального времени приводит к неудобствам для клиентов и, как следствие, к снижению количества выполняемых операций, уточнялось в бюллетене. Расширение применения отложенной авторизации позволяет устранить эти проблемы, но несет в себе дополнительные риски для продавцов, связанные с возможной неоплатой покупок. Риски неправомерного списания денег с карты клиента, а также за невозможность списания средств в полном объеме ложатся на банки-эквайеры, которые обслуживают торговую точку, следует из бюллетеня.