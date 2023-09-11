Сбербанк заменит часть банкоматов на китайские в 2024 году

Сбербанк заменит часть банкоматов на китайские в 2024 годуПод замену попадет 10-15% парка госбанка, в том числе за счет китайских устройств
В 2024 г. Сбербанк начнет вводить в свой парк китайские банкоматы, сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума первый зампред правления банка Александр Ведяхин. По его словам, в следующем году под плановую замену может попасть 10-15% банкоматов, в том числе за счет закупки китайских банкоматов.
Сбербанк запустил пилотирование работоспособности китайских банкоматов с операционной системой на базе Linux с начала 2023 г. Сейчас, по словам Ведяхина, пилот окончен и одна из компаний (банкир не раскрыл ее названия) признана соответствующей стандартам Сбербанка.
«В 2024 г. начнут появляться первые китайские банкоматы, они очень качественные. И я уверен, что наши клиенты не заметят разницы», – отметил банкир.
Заменять весь парк банкоматов, кроме как планово, Сбербанк не будет. У банка, по словам Ведяхина, самый молодой парк банкоматов: при сроке службы банкомата в 9-10 лет средний возраст парка – 3,5 года. «Банкоматов еще много», – добавил он.
Сбербанк не раскрывает количество банкоматов в своей сети. По данным ЦБ на 1 января 2023 г., всего в России насчитывалось 179 739 устройств.
По данным на апрель, в парке Сбербанка оставалось менее 5% американских банкоматов, и в ближайшие два-три года банк планирует совсем вывести их из своего арсенала, говорила весной старший вице-президент и руководитель блока «Сеть продаж» банка Татьяна Галкина.
Мировыми лидерами в сфере производства банкоматов считаются международные корпорации NCR (США), Diebold Nixdorf (США), Hyosung TNS (Южная Корея), GRG Banking (Китай), OKI Electric Industry (Япония) – они занимали большую часть российского рынка, так как в стране не было своего производства. Среди менее крупных китайских производителей известными являются Hitachi, KingTeller и Shenzhen Yihua Computer.
Но весной 2022 г. Diebold Nixdorf и NCR объявили о прекращении деятельности в России. На этих двух вендоров приходилось более 60% от общего числа устройств на российском рынке, подсчитывала Ассоциация банков России (АБР).
С российскими банкоматами все сложнее. Устройства отечественного производства пока не пользуются массовой популярностью у отечественных банков: они менее технологичны, чем иностранные аналоги, при этом не сильно уступают им в цене, говорил ранее вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его оценкам, стоимость одного банкомата может достигать 2 млн руб.
Первый российский банкомат САГА С-200АТМ, производителем которого стала московская компания «Сага технологии», Минпромторг внес в реестр отечественного оборудования в конце 2022 г. По словам производителя, аппарат только на 42,3% состоит из иностранных деталей, закупленных в дружественных странах. Тестировать их планировал ВТБ в 2023 г. В декабре 2022 г. полностью собранный в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих банкомат выпустил «Тинькофф банк».
В мае 2023 г. в России в индустриальном парке «Руднево» наладили серийный выпуск российских банкоматов на процессорах «Эльбрус», производителем которых является московская группа компаний BFS, говорилось на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Производственная мощность предприятия составляет до 15 000 банкоматов в год и может быть увеличена в два раза, отмечалось в сообщении. Компания уже тогда получила предзаказы на 7000 банкоматов. По заверениям на сайте, из более 800 компонентов банкомата – 80% российского производства, в том числе «мозги» аппарата – процессоры «Эльбрус» от российской компании АО «МЦСТ».
При этом самый первый российский банкомат был представлен «Ростехом» еще в 2021 г. Его выпустил концерн «Автоматика» в партнерстве с компанией «Сага роботикс», а все проектирование, программирование и изготовление банкоматов осуществлялось в России на предприятии «Сигнал», принадлежащем концерну «Автоматика». Использовать тогда новые аппараты согласился Новикомбанк. Но с тех пор о распространении и использовании этих банкоматов не сообщалось.