Сбербанк заменит часть банкоматов на китайские в 2024 году

В мае 2023 г. в России в индустриальном парке «Руднево» наладили серийный выпуск российских банкоматов на процессорах «Эльбрус», производителем которых является московская группа компаний BFS, говорилось на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Производственная мощность предприятия составляет до 15 000 банкоматов в год и может быть увеличена в два раза, отмечалось в сообщении. Компания уже тогда получила предзаказы на 7000 банкоматов. По заверениям на сайте, из более 800 компонентов банкомата – 80% российского производства, в том числе «мозги» аппарата – процессоры «Эльбрус» от российской компании АО «МЦСТ».