Сумма выкупа «Сбером» акций у нерезидентов может превысить 1 трлн рублей

В сентябре ритейлер «Магнит» сообщил о выкупе у иностранцев 21,5% своих акций за 48,5 млрд руб. с дисконтом 50% к рыночной цене. В августе стало известно, что «Лукойл» попросил власти разрешить выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. Нефтяная компания обещала направить на выкуп деньги, накопленные на иностранных счетах, и не выходить на внутренний валютный рынок. Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что не только «Лукойл» хочет выкупить свои акции у нерезидентов, не называя конкретных имен.