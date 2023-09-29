Сумма выкупа «Сбером» акций у нерезидентов может превысить 1 трлн рублей

Сумма выкупа «Сбером» акций у нерезидентов может превысить 1 трлн рублейО проработке такого варианта заявил предправления банка Герман Греф
Сбербанк рассматривает возможность выкупа своих акций у нерезидентов, но пока конкретных планов нет. Об этом 29 сентября на форуме «Эко Алтай. Нить природы» заявил предправления банка Герман Греф. Сумма выкупа может составить около 1,1 трлн руб. с учетом предусмотренного законодательством дисконта в 50%, оценивал 19 сентября стратег по валютам SberCIB Юрий Попов в ходе вебинара инвестподразделения. Долю бумаг «Сбера» на руках у иностранцев Попов оценивал в 35%, или 2,1 трлн руб., от их рыночной капитализации на 19 сентября (6 трлн руб.).
Актуальный размер пакета акций Сбербанка, принадлежащего иностранцам, может быть озвучен к годовому собранию акционеров, приводит слова Грефа «Интерфакс». Его дата неизвестна, но собрание по итогам 2022 г. прошло в апреле этого года.
После заявления Грефа о возможном выкупе доли иностранцев обыкновенные акции Сбербанка выросли на Мосбирже на 1,91% к закрытию предыдущей сессии до 262,59 руб., на 12:00 мск они торговались на уровне 261,97 руб. Привилегированные бумаги выросли в цене за это же время на 1,95% до 262,3 руб., но на 12:00 мск скорректировались до 261,86 руб.
Помимо Сбера, у которого наиболее велика стоимость акций на руках нерезидентов (1,1 трлн руб. с учетом дисконта в 50%), выкуп могли бы провести «Газпром» (625 млрд руб.), «Лукойл» (478 млрд руб.), «Яндекс» (434 млрд руб.) и «Новатэк» (422 млрд руб.). В общей сложности, по оценке Попова, потенциал рынка сделок с нерезидентами составляет около $100 млрд (9,7 трлн руб. с учетом скидки).
Стремление российских компаний выкупать бумаги у нерезидентов объясняется выгодой от такой сделки, пояснял Попов на вебинаре 19 сентября: с учетом дисконта в 50% доход для локального покупателя составит сразу 100%. Власти также заинтересованы в таких операциях, потому что часть дохода поступает напрямую в бюджет в виде комиссии, отмечал стратег.
Помимо выгоды бизнес может ориентироваться и на политическую повестку, полагает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокера» Александр Цыганов: компании будут стремиться выкупать акции у недружественных нерезидентов, чтобы продать их дружественным.
Многие иностранные инвесторы из недружественных стран наверняка будут рады получить даже полцены за свои заблокированные бумаги, добавил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Альберт Короев.
Также с помощью выкупа акций у нерезидентов есть возможность улучшить качество корпоративного управления, добавляет аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Артем Аутлев: больше акционеров сможет принимать участие и голосовать на собраниях акционеров.
В сентябре ритейлер «Магнит» сообщил о выкупе у иностранцев 21,5% своих акций за 48,5 млрд руб. с дисконтом 50% к рыночной цене. В августе стало известно, что «Лукойл» попросил власти разрешить выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. Нефтяная компания обещала направить на выкуп деньги, накопленные на иностранных счетах, и не выходить на внутренний валютный рынок. Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что не только «Лукойл» хочет выкупить свои акции у нерезидентов, не называя конкретных имен.
Экспортеры могут специально придерживать валюту с целью выкупа долей у нерезидентов, отмечал Попов: в прошлом году сделки по выпуску иностранцев из российских активов были точечными, но примерно с весны этого года процесс стал более массовым. С начала года объем таких сделок мог составить около $10 млрд, что много в условиях более низкой ликвидности валютного рынка, оценил Попов. С июня власти ограничили объем таких сделок $1 млрд в месяц.
Цыганов из «Цифра брокера» не ожидает, что выкуп «Сбером» бумаг у иностранцев повлияет на курс рубля. Такое мероприятие не проходит одномоментно, к нему готовятся на протяжении времени, касается это и накопления денежной массы под выкуп, объясняет эксперт.