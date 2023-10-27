Средства премиальных клиентов в российских банках выросли на треть

Средства премиальных клиентов в российских банках выросли на третьТренд на отток развернулся, и капитал «премиумов» вырос до 13,1 трлн рублей
Отток капитала премиальных клиентов из российских банков остановился, констатировало аналитическое агентство Frank RG в исследовании «Premium Banking в России 2023». Общий размер средств состоятельных граждан в банках к концу первого полугодия этого года вырос на 31% год к году и составил 13,1 трлн руб.
Аналитики Frank RG изучили наполнение 26 премиальных программ 15 банков в трех сегментах: Premium Light (до 4 млн руб. на счете клиента), Premium Banking (4–10 млн руб.) и Top Premium (от 10 млн руб.). Также были опрошены руководители премиальных программ 12 банков и более 9000 клиентов.
В сегменте Premium Light общий капитал под управлением по итогам первых шести месяцев 2023 г. вырос на 38% год к году и достиг 1,8 трлн руб. При этом доля граждан со счетами до 4 млн руб. сократилась на 1,5 п. п. и составила 76,9% от всех премиальных клиентов.