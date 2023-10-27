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Средства премиальных клиентов в российских банках выросли на треть

Тренд на отток развернулся, и капитал «премиумов» вырос до 13,1 трлн рублей
Артем Кульша Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Отток капитала премиальных клиентов из российских банков остановился, констатировало аналитическое агентство Frank RG в исследовании «Premium Banking в России 2023». Общий размер средств состоятельных граждан в банках к концу первого полугодия этого года вырос на 31% год к году и составил 13,1 трлн руб.

Аналитики Frank RG изучили наполнение 26 премиальных программ 15 банков в трех сегментах: Premium Light (до 4 млн руб. на счете клиента), Premium Banking (4–10 млн руб.) и Top Premium (от 10 млн руб.). Также были опрошены руководители премиальных программ 12 банков и более 9000 клиентов.

В сегменте Premium Light общий капитал под управлением по итогам первых шести месяцев 2023 г. вырос на 38% год к году и достиг 1,8 трлн руб. При этом доля граждан со счетами до 4 млн руб. сократилась на 1,5 п. п. и составила 76,9% от всех премиальных клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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