Средства премиальных клиентов в российских банках выросли на треть

В сегменте Premium Light общий капитал под управлением по итогам первых шести месяцев 2023 г. вырос на 38% год к году и достиг 1,8 трлн руб. При этом доля граждан со счетами до 4 млн руб. сократилась на 1,5 п. п. и составила 76,9% от всех премиальных клиентов.