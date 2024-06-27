Крупные банки с 2026 года начнут переходить на новый норматив концентрации

Крупные банки с 2026 года начнут переходить на новый норматив концентрацииЦБ серьезно пересмотрит подходы к регулированию этого риска в целом
ЦБ намерен серьезно пересмотреть подходы к оценке банками риска кредитной концентрации своего бизнеса, а также постепенно внедрять с 2026 г. новый норматив для системно значимых игроков – регулятор выпустил доклад для обсуждений этой темы.
Главный фокус ЦБ – кредитная концентрация на крупнейших заемщиков или группу связанных (ГСЗ), так как она является наиболее значимой с точки зрения рисков для российских банков. Риски выросли после санкций и закрытия западных рынков для привлечения финансирования: размеры крупнейших российских компаний гораздо больше российских банков, но при этом именно отечественные кредитные организации являются сейчас для них основным источником фондирования.
Ключевым нормативом концентрации является Н6, он ограничивает риски в отношении одного заемщика (группы) и рассчитывается как отношение всех его обязательств перед банком за вычетом резерва и с учетом коэффициента риска к совокупному капиталу. Предельное значение Н6 – 25% капитала. Аналогом Н6 на консолидированной основе является Н21.
Также существует норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (их группу) Н25. Но его целеполагание иное – он направлен на предотвращение вывода капитала из банка через кредиты акционерам и руководителям, а также ограничивает риски, возникающие по сделкам с контрагентами, являющимися связанными с банком, его «дочками» и бизнесами владельцев. Н25 не может быть выше 20% капитала.
Проблемы у одного — проблемы у всех
Один из примеров реализации риска концентрации в России – банкротство авиакомпании «Трансаэро» в 2015 г. с рейтингом «А» по национальной шкале. На момент банкротства долг «Трансаэро» перед банками составлял около 80 млрд руб. и еще около 90 млрд руб. – перед лизинговыми компаниями. Но последние смогли изъять самолеты и в дальнейшем передать новым лизингополучателям, а банки лишились перспектив урегулировать проблемы компании, будучи необеспеченными кредиторами. Ни у кого из банков долг «Трансаэро» не превышал 25% от капитала, а среди основных кредиторов концентрация кредитного риска была около 15%, отмечает ЦБ. Тем не менее даже в такой ситуации Банк России был вынужден дать отсрочку по формированию резервов на 1 год, чтобы отдельные банки с низким запасом капитала не нарушили нормативы.
Новый норматив
Для системно значимых кредитных организаций (СЗКО, их 13) ЦБ введет новый норматив концентрации на консолидированной основе Н30, «поскольку проблемы, связанные с неплатежеспособностью крупного контрагента, даже в одной СЗКО могут являться источником заражения для финансовой системы в целом».
Н30 является адаптацией стандарта базельского large еxposure (LEX) и ограничивает риск кредитной концентрации на контрагента (группу связанных) в размере 25% от основного капитала.
Вводить норматив планируется поэтапно, начиная с 2026 г. и уровня в 65% от основного капитала. С каждым годом планка норматива будет снижаться, и с 2031 г. банки будут обязаны соблюдать значение в 25%. Тогда же ЦБ отменит для них применение Н21 – остальные банки продолжат его соблюдать. Для введения нового норматива потребуется внести изменения в закон о Банке России и отдельный нормативный акт, регламентирующий расчет Н30.
Проектируемый норматив сопоставим по воздействию с Н21, но имеет ряд существенных отличий, замечает ЦБ:
- Базой расчета лимита является основной капитал (без учета дополнительного, состоящего в основном из срочных субординированных займов), а не совокупный, как в случае с Н6/Н21. Именно основной капитал наиболее оперативно поглощает потери.
- Контрагенты для Н30 объединяются в группу связанных на основании критерия контроля (когда один контрагент контролирует другого) и экономической взаимозависимости, когда два контрагента и более связаны таким образом, что ухудшение экономического положения у одного может стать причиной неисполнения своих обязательств другим.
При расчете риска на заемщика не будут применяться понижающие риск-веса (чем ниже, тем меньше надо капитала), поскольку целью введения Н30 является защита от непредвиденного дефолта крупнейших контрагентов.
- Стоимость инструментов, снизивших кредитный риск контрагента, будет включаться в лимит экспозиции на предоставившее такие инструменты лицо. Например, бумаги, полученные в рамках обратного репо, будут учтены при расчете риска, принятого на их эмитента. При этом риск на эмитента облигаций, если у контрагента отсутствует высокий рейтинг, будет постепенно повышаться – с 20% с 2026 г. до 100% с 2031 г. (то же будет и в Н6). Логика ЦБ в том, что структурирование кредитов крупным компаниям через сделки обратного репо с формально независимыми посредниками и залогом облигаций этих же компаний искусственно занижает риск-вес вплоть до нуля. Иными словами, банки не выделяют на них капитал, а также не учитывают эту экспозицию в своих нормативах концентрации.
По результатам опроса 2023 г. ЦБ выявил значительные превышения норматива Н21 у ряда СЗКО и рекомендовал им снижать концентрацию. Но опрос в 2024 г. показал, что значимого сокращения не произошло, а в ряде случаев банки, напротив, существенно нарастили концентрации. При единовременном внедрении Н30 с ограничением в 25% основного капитала у нескольких банков было бы превышение нормы по отдельным ГСЗ. Если же внедрять норматив постепенно, то, по прогнозу регулятора, капитал активно кредитующих экономику банков за это время вырастет почти на 14 трлн руб. (с текущих 15 до 29 трлн руб.), а возможный лимит кредитующих банков на ГСЗ инвестиционного класса – с 5,7 до 7,4 трлн руб. В результате все банки смогут выполнять норматив, а крупнейшие компании не будут испытывать недостатка в финансировании, уверен регулятор.
Появление «оранжевой зоны»
Банк России уже планирует в 2024 г. проработать концепцию нового режима соблюдения некоторых нормативов (помимо концентрации, реформа затронет новый национальный норматив краткосрочной ликвидности) и ввести так называемую «оранжевую зону».
ЦБ хочет к основным нормативам концентрации добавить новые, зонированные – Н6.1, Н21.1 и Н30.1. Они позволят банкам принимать несколько более высокий риск по высоконадежным заемщикам при наличии достаточного запаса капитала и с уплатой повышенных отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов, а в перспективе – в Фонд поддержки банковского сектора.
Зонированные нормативы будут предполагать два уровня. Первый, «cигнальный», ЦБ планирует оставить неизменным по сравнению с Н6 – 25% от капитала банка. Если банк его превышает и берет большие риски (но не критически), то будет платить взносы по повышенной ставке. Второй уровень называется «максимально допустимый» и составит предварительно 40% от капитала банка. Его превышение уже является нарушением, неоднократность которого может повлечь различные надзорные меры, вплоть до отзыва лицензии.
Значения нормативов между сигнальным и максимально допустимым уровнями – от 25 до 40% – и есть «оранжевая зона», нахождение в которой обернется для банка повышенными отчислениями в фонд страхования. При попадании в «оранжевую зону» сразу по нескольким нормативам банк будет платить повышенные взносы по максимальному нарушению. Ставка отчислений может составить около 1,5–2,5% годовых от размера превышения риска.
Отмена льгот
С начала 2025 г. перестанет действовать мера, которая с 2018 г. позволяет банкам использовать пониженный риск-вес (50%) по требованиям к заемщикам, которые попали под санкции, а также – не объединять их в ГСЗ. Льгота давала возможность тем банкам, кто готов был пойти на риск попасть под вторичные ограничения, нарастить экспозицию на санкционные компании. Но сейчас почти все крупные банки (около 90% активов сектора) уже находятся под санкциями, и компании могут свободно привлекать у них финансирование.
Также ЦБ не будет продлевать возможность применять 50%-ный риск-вес при расчете концентрации на компании, которым в 2022г. выдавались кредиты на более чем 10 млрд руб. Льгота действует до середины 2025 г., ее цель была в том, чтобы помочь в перераспределении рисков от крупных банков, попавших под санкции, к небольшим. В реальности большого перераспределения не потребовалось – крупные банки с учетом сильных финансовых результатов 2023 г. и долгосрочных мер поддержки капитала (поэтапное резервирование заблокированных активов, временное снижение обязательных надбавок к нормативам достаточности капитала) сохранили потенциал финансирования экономики, в том числе крупнейших групп.
С 2028 г. ЦБ отменит льготу по 50%-ному риск-весу при расчете концентрации на госкомпании с выручкой более 2% ВВП. Срок отмены льготы подобран таким образом, чтобы это не оказывало влияния на крупнейшие банки: к тому моменту их концентрация будет снижена за счет отмены санкционных послаблений и поэтапного ужесточения Н30.
Также Банк России хочет отменить льготу по необъединению «дочек» госкорпораций в ГСЗ, сохранив ее только для исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ) и ВЭБ.РФ. Обоснование у регулятора таково: льгота введена в 2009 г. для увеличения возможности финансирования важных для экономики страны проектов, а также ГОЗ, но многие компании, входящие в соответствующие группы, имеют достаточно высокую степень операционной и экономической связанности.
Пересмотр связанности
ЦБ хочет уточнить критерии операционно независимых компаний. Наличие единого бенефициара у нескольких заемщиков сейчас заставляет банки объединять их в ГСЗ и рассчитывать на них общий норматив концентрации. Но в некоторых холдингах есть компании, которые фактически независимы – ведут бизнес в разных отраслях, не связаны финансово и операционно, не имеют взаимных поручительств по обязательствам и т. д. То есть при возникновении у одного участника группы финансовых затруднений риск заражения другого может не возникнуть.
ЦБ рассматривает возможность предоставить банкам право не объединять заемщиков в одну ГСЗ, если они соответствуют одновременно нескольким критериям операционной независимости: наличие у заемщика рейтинга оценки собственной кредитоспособности не ниже «А»; ведение обособленной МСФО-отчетности; независимые директора составляют не менее 20% состава совета директоров, а директора, не связанные с основным бенецифиаром, занимают более половины состава; отсутствие кросс-поручительств между заемщиками и условий кросс-дефолта по долговым обязательствам; доля выручки и себестоимости у одного заемщика не превышает 20% в общем объеме этих показателей у другого заемщика группы; отсутствуют факты экстраординарной финансовой поддержки одного заемщика другим, а также основания считать, что такая поддержка будет предоставлена в будущем.
Сейчас в портфеле российских банков общий долг холдингов, имеющих внутри независимые ветви бизнеса, оценивается ЦБ в 10 трлн руб. – около 2,6 трлн руб. может приходиться на операционно независимые компании. Возможность не связывать такие структуры при расчете нормативов концентрации позволит отдельным банкам снизить его значение в отношении некоторых компаний до 10 п. п.
ЦБ хочет запустить это нововведение с начала 2026 г., но потребуется принять законопроект об операционно независимых компаниях и «оранжевой зоне».