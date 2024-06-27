Крупные банки с 2026 года начнут переходить на новый норматив концентрации

Проблемы у одного — проблемы у всех

Один из примеров реализации риска концентрации в России – банкротство авиакомпании «Трансаэро» в 2015 г. с рейтингом «А» по национальной шкале. На момент банкротства долг «Трансаэро» перед банками составлял около 80 млрд руб. и еще около 90 млрд руб. – перед лизинговыми компаниями. Но последние смогли изъять самолеты и в дальнейшем передать новым лизингополучателям, а банки лишились перспектив урегулировать проблемы компании, будучи необеспеченными кредиторами. Ни у кого из банков долг «Трансаэро» не превышал 25% от капитала, а среди основных кредиторов концентрация кредитного риска была около 15%, отмечает ЦБ. Тем не менее даже в такой ситуации Банк России был вынужден дать отсрочку по формированию резервов на 1 год, чтобы отдельные банки с низким запасом капитала не нарушили нормативы.