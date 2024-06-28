ЦБ описал принцип работы нового фонда поддержки банков

ЦБ понимает, что такой подход может быть подвергнут критике, но возражает, что гарантии будут предоставляться на платной основе и по ставке выше рынка. Это означает, что банки с повышенной концентрацией не смогут на этом зарабатывать, констатирует регулятор. Более того, в ЦБ ожидают отрицательную доходность по таким превышениям, что будет способствовать более справедливому ценообразованию по кредитам и облигациям для всех рыночных участников.