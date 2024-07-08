ЦБ реформирует оценку рисков застройщиков при проектном финансировании

ЦБ реформирует оценку рисков застройщиков при проектном финансированииУ банков есть свои системы оценки, но регулятор стремится к единой проектной логике
Банк России до конца года доработает новую систему критериев оценки кредитного риска корпоративных ссуд, которые выдаются застройщикам в рамках проектного финансирования. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на Финансовом конгрессе. Действующая система не позволяет хорошо дифференцировать строительные проекты, отметил Данилов, поэтому необходимо серьезно переработать существующие критерии, чтобы была единая проектная логика.
Сейчас проекты либо хорошие, либо плохие и для их оценки нужно просто поставить напротив каждого критерия галочку, рассказал Данилов. Это приводило к тому, что практически любой проект можно было «вытянуть в категорию хороших», отметил он. Поэтому Центробанк хочет ввести дифференцированную оценку, сделать ее содержательной за счет весовых критериев, т. е. по всему комплексу факторов будет интегральная оценка и у каждого фактора будут свои веса, а дальше на основании этого будет определяться резерв под кредит, пояснил Данилов.