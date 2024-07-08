ЦБ реформирует оценку рисков застройщиков при проектном финансировании

Сейчас проекты либо хорошие, либо плохие и для их оценки нужно просто поставить напротив каждого критерия галочку, рассказал Данилов. Это приводило к тому, что практически любой проект можно было «вытянуть в категорию хороших», отметил он. Поэтому Центробанк хочет ввести дифференцированную оценку, сделать ее содержательной за счет весовых критериев, т. е. по всему комплексу факторов будет интегральная оценка и у каждого фактора будут свои веса, а дальше на основании этого будет определяться резерв под кредит, пояснил Данилов.