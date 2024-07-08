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ЦБ реформирует оценку рисков застройщиков при проектном финансировании

У банков есть свои системы оценки, но регулятор стремится к единой проектной логике
Наталья Заруцкая
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России до конца года доработает новую систему критериев оценки кредитного риска корпоративных ссуд, которые выдаются застройщикам в рамках проектного финансирования. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на Финансовом конгрессе. Действующая система не позволяет хорошо дифференцировать строительные проекты, отметил Данилов, поэтому необходимо серьезно переработать существующие критерии, чтобы была единая проектная логика.

Сейчас проекты либо хорошие, либо плохие и для их оценки нужно просто поставить напротив каждого критерия галочку, рассказал Данилов. Это приводило к тому, что практически любой проект можно было «вытянуть в категорию хороших», отметил он. Поэтому Центробанк хочет ввести дифференцированную оценку, сделать ее содержательной за счет весовых критериев, т. е. по всему комплексу факторов будет интегральная оценка и у каждого фактора будут свои веса, а дальше на основании этого будет определяться резерв под кредит, пояснил Данилов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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