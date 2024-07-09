Правительство намерено поддержать пакет поправок по страхованию жилья от ЧС

Правительство намерено поддержать пакет поправок по страхованию жилья от ЧСНо документ требует доработок, указал кабмин
В Белом доме поддерживают пакет поправок по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердил близкий к правительству источник и собеседник, привлеченный к обсуждению изменений. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил «Ведомостям», что нижняя палата парламента ждет положительный отзыв правительства, не уточнив других деталей.
Согласно проекту отзыва правительства, Минфин, Минстрой, Минэк, МЧС, Минюст и Банк России поддерживают поправки с учетом замечаний правительства. Представители Минфина и ЦБ подтвердили поддержку. В Минстрое, Минэке, МЧС и Минюсте не ответили на запрос.
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