Страховщики выплатили 116 млрд рублей дивидендов за 2023 год

Страховщики выплатили 116 млрд рублей дивидендов за 2023 годБольше половины пришлось на «дочки» Сбербанка и «РЕСО-гарантию»
Российские страховые компании направили своим акционерам за 2023 г. 116 млрд руб. – это в 3,7 раза больше, чем за кризисный 2022 год, когда выплаты составили 31 млрд руб. Совокупный объем дивидендов подсчитали эксперты рейтингового агентства НКР, составившие собственный рэнкинг отрасли. Чистая прибыль сектора за прошлый год составила около 302 млрд руб.
НКР обработало отчетность 130 из 132 страховщиков из реестра ЦБ на конец декабря – тех, кто опубликовал отчетность по итогам 2023 г. Отчетность двух компаний аналитикам агентства не удалось обнаружить в публичном доступе.
Дивиденды в своей отчетности за 2023 г. отразила 51 страховая компания, в общей сложности примерно на 38% от полученной прибыли, пишет автор обзора, управляющий директор группы рейтингов страховых компаний Евгений Шарапов. Только у 13 из страховщиков сумма дивидендов превысила 1 млрд руб. Но от всех 116 млрд руб. дивидендов немногим более 60%, или 70,7 млрд руб., приходится на две страховые «дочки» Сбербанка и «РЕСО-гарантию».
Больше всего – около 49,7 млрд руб. – дивидендов своему акционеру заплатили «Сбербанк страхование жизни» (41 млрд руб.) и «Сбербанк страхование» (8,7 млрд руб.), следует из данных НКР. Страховщик жизни Сбербанка получил в 2023 г. самую высокую чистую прибыль в секторе в размере 59 млрд руб. и 65% всего заработка направил материнской компании. «Сбербанк страхование» направило на дивиденды 58% чистой прибыли за 2023 г. (15 млрд руб.). Обе компании не платили дивиденды за 2022 г., но оставались прибыльными, получив в тот год 47 млрд и 8,6 млрд руб. соответственно.
На 2-м месте по объему выплаченных дивидендов идет «РЕСО-гарантия», акционеры которой получили около 21 млрд руб., при том что прибыль компании составила 11 млрд руб. в 2023 г. За 2022 г. страховщик также не выплачивал дивиденды, показав прибыль в 4,2 млрд руб. По последним публичным данным, основными акционерами «РЕСО» являются братья Сергей и Николай Саркисовы (более 56% через кипрскую структуру) и французская группа AXA (36,7%).
Третьим по объему выплаченных дивидендов, но в гораздо меньших объемах стал «СОГАЗ» – страховщик направил на дивиденды за 2023 г. 8,5 млрд руб. При этом медицинская компания «СОГАЗ мед» направила «СОГАЗу», своему единственному акционеру, в виде дивидендов 12 млрд руб.
Накопленным итогом с 2017 по 2023 г. всего лишь две компании превысили уровень 100 млрд руб., подсчитали в НКР: «Сбербанк страхование жизни» (100 млрд руб.) и «Газпром страхование» (123 млрд руб.). Последняя ранее называлась «ВТБ страхование», но сейчас ее стратегия существенно отличается от периода, на который приходились значительные дивидендные выплаты, пишет Шарапов. За 2023 г. «Газпром страхование» не платило дивиденды, за 2022 г. они составили 2,5 млрд руб.
По мнению Шарапова, рост прибыли страховщиков по итогам 2024 г. может составить около 7%. Анализ данных за первое полугодие по выборке компаний с кредитным рейтингом НКР (около 50% по размеру бизнеса отрасли) свидетельствует о значительном росте доходов от страховой деятельности при одновременном снижении доходов от инвестиций, отмечает автор обзора.
Совокупный объем премий по итогам 2024 г., по прогнозам НКР, составит около 2,8 трлн руб. (+21,7% год к году): 1,7 трлн придется на сегмент non-life и 1,1 трлн – на страхование жизни. При этом годовой темп прироста рынка замедлится – по итогам 2023 г. премии выросли на 25,8%.
У «Эксперт РА» ожидания прироста премий скромнее – по оценкам рейтингового агентства, премии максимум достигнут 2,4 трлн руб., а темп роста не будет выше 5%. Значимое влияние на страхование жизни оказывают рост ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики, пишут эксперты в апрельском обзоре. В результате удорожания ипотечного кредитования, а также сворачивания льготных программ и изменения их условий произойдет сокращение кредитного страхования жизни. В то же время рост ставок по депозитам сделает менее привлекательными продукты ИСЖ и НСЖ, полагают в «Эксперт РА», в результате этого часть клиентов может отказаться от таких продуктов в пользу депозитов.