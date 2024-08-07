Страховщики выплатили 116 млрд рублей дивидендов за 2023 год

У «Эксперт РА» ожидания прироста премий скромнее – по оценкам рейтингового агентства, премии максимум достигнут 2,4 трлн руб., а темп роста не будет выше 5%. Значимое влияние на страхование жизни оказывают рост ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики, пишут эксперты в апрельском обзоре. В результате удорожания ипотечного кредитования, а также сворачивания льготных программ и изменения их условий произойдет сокращение кредитного страхования жизни. В то же время рост ставок по депозитам сделает менее привлекательными продукты ИСЖ и НСЖ, полагают в «Эксперт РА», в результате этого часть клиентов может отказаться от таких продуктов в пользу депозитов.