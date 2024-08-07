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Как власти планируют регулировать сервисы оплаты покупок частями

Покупки на сумму свыше 15 000 рублей будут учитывать в кредитной истории граждан
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Сервисы оплаты покупок частями, или BNPL (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом»), которые стали активно появляться в России с 2021 г., будут регулироваться Центробанком, а данные о покупках свыше 15 000 руб. – попадать в кредитную историю гражданина, как и другие его ссуды. Такое требование содержится в проекте федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», который внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Хотя BNPL-сервисы по своей сути не являются рассрочкой в классическом виде (в том числе не требуют оформления договора), депутаты в законопроекте называют их «сервисами рассрочки».

Одна из целей Банка России – ограничение неконтролируемого роста долговой нагрузки заемщиков при сохранении нейтрального технологического пространства для операторов BNPL-сервисов, сказал «Ведомостям» его представитель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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