Как власти планируют регулировать сервисы оплаты покупок частями

Сервисы оплаты покупок частями, или BNPL (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом»), которые стали активно появляться в России с 2021 г., будут регулироваться Центробанком, а данные о покупках свыше 15 000 руб. – попадать в кредитную историю гражданина, как и другие его ссуды. Такое требование содержится в проекте федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», который внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Хотя BNPL-сервисы по своей сути не являются рассрочкой в классическом виде (в том числе не требуют оформления договора), депутаты в законопроекте называют их «сервисами рассрочки».