ЦБ запретил «дочкам» европейских банков препятствовать переводам в валюте

ЦБ запретил «дочкам» европейских банков препятствовать переводам в валютеНабиуллина заявила о недопустимости сегрегации клиентов
Центробанк запретил филиалам европейских банков в России отказывать клиентам в проведении переводов в иностранных валютах или создавать для этого технические препятствия на основании подходов, не соответствующих российскому закону. О направлении банкам такого предписания рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
На отечественном рынке осталось немного таких игроков – Райффайзенбанк (Австрия), «ОТП банк» (Венгрия), «Юникредит банк» (Италия) и др.
Также ЦБ запретил «дочкам» банков из Европы передавать материнским организациям или другим участникам группы компаний информацию о своих клиентах в России, включая персональные данные, для формирования каких-либо перечней или белых списков, рассказала Набиуллина. Исключение составляет только информация, без которой невозможно провести платеж.
ЦБ видит, что власти ЕС давят на «дочки» европейских банков в России, но они созданы по российским законам, работают в российском правовом поле и исполнение ими требований ЕЦБ и следование санкциям противоречит российскому правопорядку и дискриминирует клиентов, подчеркнула Набиуллина. «Мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, недопустима», – резюмировала она.
Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI), чьей дочерней структурой в России является Райффайзенбанк, сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г. По требованию ЕЦБ кредитный портфель Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.
Со 2 сентября этого года Райффайзенбанк перестал совершать исходящие переводы в валюте для всех клиентов финансовой организации. Исключением стали некоторые крупные и международные корпоративные клиенты, также ограничение не коснулось трансграничных платежей в рублях.
В конце июня итальянская финансовая группа UniCredit, чьей «дочкой» является российский «Юникредит банк», также объявила о планах по сокращению бизнеса в России: в 2025 г. международные платежи должны составлять менее 8,5 млрд евро, кредиты за вычетом резервов – менее 1 млрд евро, вклады – менее 2 млрд евро, а трансграничные риски на Россию должны сократиться практически до нуля.
UniCredit также находится под давлением ЕЦБ. В июле стало известно, что группа обратилась в высший суд ЕС общей юрисдикции, чтобы получить разъяснения по поводу требования ЕЦБ о сокращении присутствия в России.