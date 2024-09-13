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ЦБ запретил «дочкам» европейских банков препятствовать переводам в валюте

Набиуллина заявила о недопустимости сегрегации клиентов
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости

Центробанк запретил филиалам европейских банков в России отказывать клиентам в проведении переводов в иностранных валютах или создавать для этого технические препятствия на основании подходов, не соответствующих российскому закону. О направлении банкам такого предписания рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

На отечественном рынке осталось немного таких игроков – Райффайзенбанк (Австрия), «ОТП банк» (Венгрия), «Юникредит банк» (Италия) и др.

Также ЦБ запретил «дочкам» банков из Европы передавать материнским организациям или другим участникам группы компаний информацию о своих клиентах в России, включая персональные данные, для формирования каких-либо перечней или белых списков, рассказала Набиуллина. Исключение составляет только информация, без которой невозможно провести платеж.

ЦБ видит, что власти ЕС давят на «дочки» европейских банков в России, но они созданы по российским законам, работают в российском правовом поле и исполнение ими требований ЕЦБ и следование санкциям противоречит российскому правопорядку и дискриминирует клиентов, подчеркнула Набиуллина. «Мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, недопустима», – резюмировала она.

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI), чьей дочерней структурой в России является Райффайзенбанк, сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г. По требованию ЕЦБ кредитный портфель Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.

Со 2 сентября этого года Райффайзенбанк перестал совершать исходящие переводы в валюте для всех клиентов финансовой организации. Исключением стали некоторые крупные и международные корпоративные клиенты, также ограничение не коснулось трансграничных платежей в рублях.

В конце июня итальянская финансовая группа UniCredit, чьей «дочкой» является российский «Юникредит банк», также объявила о планах по сокращению бизнеса в России: в 2025 г. международные платежи должны составлять менее 8,5 млрд евро, кредиты за вычетом резервов – менее 1 млрд евро, вклады – менее 2 млрд евро, а трансграничные риски на Россию должны сократиться практически до нуля.

UniCredit также находится под давлением ЕЦБ. В июле стало известно, что группа обратилась в высший суд ЕС общей юрисдикции, чтобы получить разъяснения по поводу требования ЕЦБ о сокращении присутствия в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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