ЦБ запретил «дочкам» европейских банков препятствовать переводам в валюте

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI), чьей дочерней структурой в России является Райффайзенбанк, сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г. По требованию ЕЦБ кредитный портфель Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.