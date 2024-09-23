Бизнес нашел новый инструмент для международных расчетов

Бизнес нашел новый инструмент для международных расчетовИспользование факторинга снижает риски неплатежей, говорят эксперты
Посредники стали предлагать бизнесу факторинг как инструмент международных расчетов, все более усложняющихся из-за санкций, рассказали «Ведомостям» два из них. Уже есть прецеденты создания факторинговых компаний в некоторых дружественных странах, знает один из собеседников, и эта схема набирает обороты. Также о росте популярности факторинга во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) знают руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок и партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая. Известно о таких случаях и управляющему партнеру юрфирмы NSV Consulting, эксперту «Опоры России» Сергею Назаркину.
Схема выглядит следующим образом: факторинговая компания сводит поставщика и покупателя и те проводят, по сути, зачет прав требования: покупатель получает товар, продавец – деньги, а факторинговая компания – комиссию. Средней комиссией платежного агента при проведении международного платежа считается 4–6%, но небольшие суммы обходятся дороже, рассказывает другой собеседник. Размер комиссии, который берут именно факторинговые компании, он раскрывать не стал.