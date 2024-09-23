Бизнес нашел новый инструмент для международных расчетов

Посредники стали предлагать бизнесу факторинг как инструмент международных расчетов, все более усложняющихся из-за санкций, рассказали «Ведомостям» два из них. Уже есть прецеденты создания факторинговых компаний в некоторых дружественных странах, знает один из собеседников, и эта схема набирает обороты. Также о росте популярности факторинга во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) знают руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок и партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая. Известно о таких случаях и управляющему партнеру юрфирмы NSV Consulting, эксперту «Опоры России» Сергею Назаркину.