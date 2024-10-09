Совладельцы «Фосагро» пожаловались на препятствия в доступе к правосудию Англии

Российские компании совладельцев «Фосагро» семьи Гурьевых «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабелла» столкнулись с препятствиями в доступе к правосудию в Англии – санкции мешают им привлечь местных юристов и полноценно участвовать в споре против кипрской «дочки» «Ренессанс капитала» Renaissance Securities по поводу заблокированных активов. Об этом заявили российские адвокаты компаний из бюро «Трубор», говорится в материалах Высокого суда Англии и Уэльса. Ранее этот суд запретил компаниям Гурьевых судиться с Renaissance Securities в России.