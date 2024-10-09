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Совладельцы «Фосагро» пожаловались на препятствия в доступе к правосудию Англии

Из-за санкций они не могут полноценно участвовать в споре против «дочки» «Ренессанс капитала»
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Российские компании совладельцев «Фосагро» семьи Гурьевых «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабелла» столкнулись с препятствиями в доступе к правосудию в Англии – санкции мешают им привлечь местных юристов и полноценно участвовать в споре против кипрской «дочки» «Ренессанс капитала» Renaissance Securities по поводу заблокированных активов. Об этом заявили российские адвокаты компаний из бюро «Трубор», говорится в материалах Высокого суда Англии и Уэльса. Ранее этот суд запретил компаниям Гурьевых судиться с Renaissance Securities в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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