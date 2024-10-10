ЦБ хочет запретить банковским агентам проводить идентификацию клиентов

Банковский платежный агент – это ИП или юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которые привлекаются банком для осуществления отдельных операций. Сейчас так называемый «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ позволяет банкам поручать БПА проведение идентификации клиентов, в частности для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета и предоставления ему электронного средства платежа.