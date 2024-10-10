ЦБ хочет запретить банковским агентам проводить идентификацию клиентов

ЦБ хочет запретить банковским агентам проводить идентификацию клиентовЭти функции останутся у операторов связи, платежных агрегаторов и «Почты России»
ЦБ предлагает запретить кредитным организациям привлекать банковских платежных агентов (БПА) для идентификации новых клиентов, говорится в докладе регулятора о перспективах развития удаленной идентификации. Вместо БПА услуги по удаленной идентификации граждан регулятор планирует сохранить за организациям федеральной почтовой связи, операторами связи, удостоверяющими центрами, а также платежными агрегаторами.
Банковский платежный агент – это ИП или юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которые привлекаются банком для осуществления отдельных операций. Сейчас так называемый «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ позволяет банкам поручать БПА проведение идентификации клиентов, в частности для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета и предоставления ему электронного средства платежа.