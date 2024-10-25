Депутаты предлагают не выдавать микрозаймы безработным и очень молодым гражданам

В России снижается возраст получателей микрозаймов, говорится в пояснительной записке к документу: заемщиками становятся едва достигшие совершеннолетия граждане, оказавшиеся в долгах из-за игровых зависимостей. Введение запрета защитит семьи «подростков, зависимых от компьютерных игр, казино, иных видов деятельности» от непредвиденных долгов, полагают депутаты. Мера также позволит обеспечить выдачу займов платежеспособным заемщикам и безработные граждане будут более ответственно подходить к долгам, поскольку не смогут взять «быстрые» займы в МФО, отмечается в записке.