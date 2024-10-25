Депутаты предлагают не выдавать микрозаймы безработным и очень молодым гражданам

Депутаты предлагают не выдавать микрозаймы безработным и очень молодым гражданамНо доля таких заемщиков и так мала, не более 3%, уверяют представители МФО
Работу микрофинансовых организаций (МФО) вновь хотят ограничить: депутаты от ЛДПР 24 октября внесли в Госдуму поправки, предлагающие с 1 марта 2025 г. запретить выдавать займы безработным гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев.
В России снижается возраст получателей микрозаймов, говорится в пояснительной записке к документу: заемщиками становятся едва достигшие совершеннолетия граждане, оказавшиеся в долгах из-за игровых зависимостей. Введение запрета защитит семьи «подростков, зависимых от компьютерных игр, казино, иных видов деятельности» от непредвиденных долгов, полагают депутаты. Мера также позволит обеспечить выдачу займов платежеспособным заемщикам и безработные граждане будут более ответственно подходить к долгам, поскольку не смогут взять «быстрые» займы в МФО, отмечается в записке.