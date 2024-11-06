Китайская госкомпания Sinosure стала отказываться страховать экспорт в Россию

Sinosure работает по следующей схеме. Зарубежный импортер договаривается со своим китайским поставщиком об отсрочке платежа, и тот обращается в Sinosure за страховкой поставки. Страховщик запрашивает оценку компании-импортера у партнера в его стране (это может быть, например, банк), и тот присваивает ей кредитный рейтинг. После этого Sinosure одобряет импортеру лимит по сумме поставки (до 90–95%), срокам отсрочки (обычно 90–120 дней) и за процент от суммы поставки (около 6%) оформляет страховку. Вслед за этим импортер оплачивает часть поставки, а экспортер отправляет товар. После получения товара и до истечения срока отсрочки импортер должен заплатить оставшуюся часть средств. Если он этого не сделает, китайский поставщик получит страховую компенсацию. После успешной сделки Sinosure может увеличить лимит страхуемых средств, доступный импортеру.