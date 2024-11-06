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Китайская госкомпания Sinosure стала отказываться страховать экспорт в Россию

Страховщик боится вторичных санкций и репутационных потерь, говорят эксперты
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

Китайская госкомпания Sinosure, которая страхует экспортные поставки от риска неплатежей, позволяя местному бизнесу работать с зарубежным с отсрочкой оплаты, стала все чаще отказываться от сотрудничества с российскими предпринимателями. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника из числа импортеров. Также о проблеме знают управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев (считается в России иноагентом), руководитель офиса транспортно-логистической компании Holding-Finance Broker в Шанхае (Shanghai Trade Business Group) Андрей Чупров и Игорь Соколов, гендиректор консалтинговой компании «Ньюмарк», которая специализируется на помощи импортерам из России в получении отсрочек платежа под страховое покрытие Sinosure.

Sinosure работает по следующей схеме. Зарубежный импортер договаривается со своим китайским поставщиком об отсрочке платежа, и тот обращается в Sinosure за страховкой поставки. Страховщик запрашивает оценку компании-импортера у партнера в его стране (это может быть, например, банк), и тот присваивает ей кредитный рейтинг. После этого Sinosure одобряет импортеру лимит по сумме поставки (до 90–95%), срокам отсрочки (обычно 90–120 дней) и за процент от суммы поставки (около 6%) оформляет страховку. Вслед за этим импортер оплачивает часть поставки, а экспортер отправляет товар. После получения товара и до истечения срока отсрочки импортер должен заплатить оставшуюся часть средств. Если он этого не сделает, китайский поставщик получит страховую компенсацию. После успешной сделки Sinosure может увеличить лимит страхуемых средств, доступный импортеру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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