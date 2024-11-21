Ольга Скоробогатова покинет Банк России

Ольга Скоробогатова покинет Банк РоссииПод ее руководством формировалось развитие финансовых технологий и запуск цифрового рубля
Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покинет свой пост со 2 декабря, так как приняла решение продолжить карьеру вне ЦБ, говорится в сообщении регулятора. Ее место займет директор департамента информационных технологий Центробанка Зульфия Кахруманова.
Скоробогатова задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в ЦБ на годы вперед, приводятся в сообщении ЦБ слова его главы Эльвиры Набиуллиной. «Скоробогатова – один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», – указала Набиуллина.
Скоробогатовой 55 лет. Она окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, а также получила степень МВА по управлению и экономике в Университете штата Калифорния (California State University, США). С 1992 по 2014 г. Скоробогатова работала в банковской сфере, в разные годы занимая различные должности в банке «Межотраслевой интеграции», региональном банке «Москва», Автобанке, Росбанке. Параллельно до перехода в ЦБ она в течение пяти лет она также являлась председателем совета директоров НКО «Объединенная расчетная система».
В Банк России Скоробогатова пришла в 2014 г. на должность зампреда, а с 1 сентября 2017 г. стала одним из трех первых заместителей председателя Набиуллиной. Скоробогатова курировала в Центробанке развитие национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий как в России, так и в сфере международного взаимодействия. Она непосредственного контролировала работу департаментов национальной платежной системы, информационных технологий, финансовых технологий и операционного департамента. Под ее руководством были запущены проекты по биометрии, QR-кодам, открытым API, цифровому рублю и др.
Кахруманова, которая займет пост Скоробогатовой со 2 декабря, на год младше своей предшественницы. Она окончила Дагестанский политехнический институт по специальности «автоматика и управление в технических системах» и Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит». До 2015 г. она работала в государственных организациях и частных компаниях, в том числе в Росбанке и «Сибирской генерирующей компании».
Кахруманова пришла в ЦБ в 2015 г. на должность начальника отдела проектов и заявок по обеспечению банковского надзора проектного офиса департамента информационных технологий (ДИТ), а в 2018 г. стала директором ДИТ. В новой должности первого зампреда Кахруманова будет курировать работу департамента информационных технологий, департамента финансовых технологий, а также операционного департамента.
В то же время курируемый сейчас Скоробогатовой департамент национальной платежной системы перейдет под надзор первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, в ведении которого сейчас находятся департамента банковского регулирования и аналитики и главная инспекция ЦБ.
В конце октября пост советника Набиуллиной покинула Ксения Юдаева, проработавшая в регуляторе 10 лет. В ноябре ее избрали исполнительным директором Международного валютного фонда от России, где будет представлять еще и Сирию. Предшественник Юдаевой на этом посту Алексей Можин сменит ее в должности советника Набиуллиной, где будет заниматься международной повесткой, объявил он сам в начале ноября.