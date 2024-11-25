Российским банкам предстоит долгий путь к человекоцентричности

Российским банкам предстоит долгий путь к человекоцентричностиСейчас нередко их декларации отличаются от реальности
Понятие человекоцентричности в банках должно быть основано на культуре внутри самой организации, технологиях и этике. Но использование всех трех принципов в рамках одной компании – даже при текущем уровне развития и технологий – долгий и сложный процесс. К такому выводу пришли участники пленарной дискуссии на конференции Банка России «Путь клиента» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и руководители Сбербанка, Альфа-банка и Т-банка Герман Греф, Владимир Верхошинский и Станислав Близнюк.
Человекоцентричная компания прежде всего ориентируется на потребности человека, отметил Греф. «Сбер», по его словам, только встал на этот путь. В 2023 г. банк утвердил трехлетнюю стратегию, но это еще не переход в человекоцентричную организацию, а только подготовка к нему. «Потому что за три года это невозможно сделать. Три года – это короткий срок даже для того, чтобы подготовиться», – отметил Греф. Банк для себя поставил срок в 10 лет и к 2035 г. планирует окончательно трансформироваться в человекоцентричную организацию.