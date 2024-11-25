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Российским банкам предстоит долгий путь к человекоцентричности

Сейчас нередко их декларации отличаются от реальности
Екатерина Литова
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости

Понятие человекоцентричности в банках должно быть основано на культуре внутри самой организации, технологиях и этике. Но использование всех трех принципов в рамках одной компании – даже при текущем уровне развития и технологий – долгий и сложный процесс. К такому выводу пришли участники пленарной дискуссии на конференции Банка России «Путь клиента» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и руководители Сбербанка, Альфа-банка и Т-банка Герман Греф, Владимир Верхошинский и Станислав Близнюк.

Человекоцентричная компания прежде всего ориентируется на потребности человека, отметил Греф. «Сбер», по его словам, только встал на этот путь. В 2023 г. банк утвердил трехлетнюю стратегию, но это еще не переход в человекоцентричную организацию, а только подготовка к нему. «Потому что за три года это невозможно сделать. Три года – это короткий срок даже для того, чтобы подготовиться», – отметил Греф. Банк для себя поставил срок в 10 лет и к 2035 г. планирует окончательно трансформироваться в человекоцентричную организацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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