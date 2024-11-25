Российским банкам предстоит долгий путь к человекоцентричности

Человекоцентричная компания прежде всего ориентируется на потребности человека, отметил Греф. «Сбер», по его словам, только встал на этот путь. В 2023 г. банк утвердил трехлетнюю стратегию, но это еще не переход в человекоцентричную организацию, а только подготовка к нему. «Потому что за три года это невозможно сделать. Три года – это короткий срок даже для того, чтобы подготовиться», – отметил Греф. Банк для себя поставил срок в 10 лет и к 2035 г. планирует окончательно трансформироваться в человекоцентричную организацию.