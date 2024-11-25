ЦБ рассмотрит вариант разработки отдельного приложения для цифрового рубля

В начале октября АБР в письме регулятору сообщила, что средние и малые банки обеспокоены высокой стоимостью инфраструктурных доработок для использования цифрового рубля. На основе полученных коммерческих предложений от разработчиков программного обеспечения (ПО) оценочная стоимость реализации проекта для банка составит 85–150 млн руб., подсчитали в АРБ. Так как цифровой рубль планируется сделать обязательным для внедрения во все банки (с универсальной лицензией – к 1 июля 2026 г., с базовой – к 1 июля 2027 г.), средние и малые игроки столкнутся с расходами, «размер которых несопоставим с объемом их бизнеса», указано в письме.