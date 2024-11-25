ЦБ рассмотрит вариант разработки отдельного приложения для цифрового рубля

ЦБ рассмотрит вариант разработки отдельного приложения для цифрового рубляЭто может сократить затраты банков на внедрение цифрового рубля
Банк России готов обсуждать создание единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем. Об этом говорится в ответе ЦБ от имени первого зампреда Ольги Скоробогатовой на предложения Ассоциации банков России (АБР) по сокращению расходов на внедрение новой формы национальной валюты. «Мы всегда готовы рассмотреть предложения и инициативы рынка, в том числе возможность разработки такого приложения», – пояснил «Ведомостям» представитель Банка России.
В начале октября АБР в письме регулятору сообщила, что средние и малые банки обеспокоены высокой стоимостью инфраструктурных доработок для использования цифрового рубля. На основе полученных коммерческих предложений от разработчиков программного обеспечения (ПО) оценочная стоимость реализации проекта для банка составит 85–150 млн руб., подсчитали в АРБ. Так как цифровой рубль планируется сделать обязательным для внедрения во все банки (с универсальной лицензией – к 1 июля 2026 г., с базовой – к 1 июля 2027 г.), средние и малые игроки столкнутся с расходами, «размер которых несопоставим с объемом их бизнеса», указано в письме.