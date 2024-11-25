Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ЦБ рассмотрит вариант разработки отдельного приложения для цифрового рубля

Это может сократить затраты банков на внедрение цифрового рубля
Наталья Заруцкая
Мария Арялина
Единое мобильное приложение для цифрового рубля сократит затраты мелких и средних банков, оставив крупным возможность самостоятельной разработки/ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Банк России готов обсуждать создание единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем. Об этом говорится в ответе ЦБ от имени первого зампреда Ольги Скоробогатовой на предложения Ассоциации банков России (АБР) по сокращению расходов на внедрение новой формы национальной валюты. «Мы всегда готовы рассмотреть предложения и инициативы рынка, в том числе возможность разработки такого приложения», – пояснил «Ведомостям» представитель Банка России.

В начале октября АБР в письме регулятору сообщила, что средние и малые банки обеспокоены высокой стоимостью инфраструктурных доработок для использования цифрового рубля. На основе полученных коммерческих предложений от разработчиков программного обеспечения (ПО) оценочная стоимость реализации проекта для банка составит 85–150 млн руб., подсчитали в АРБ. Так как цифровой рубль планируется сделать обязательным для внедрения во все банки (с универсальной лицензией – к 1 июля 2026 г., с базовой – к 1 июля 2027 г.), средние и малые игроки столкнутся с расходами, «размер которых несопоставим с объемом их бизнеса», указано в письме.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных